【大酒店45】 香港半島酒店去年第四季平均房租收入按季增約14%、連續三季好轉　平均房租幾多？

▲ 【大酒店45】 去年第四季香港半島酒店平均房租收入按季增約14% 連續三季好轉

大酒店 （00045） 旗下香港半島酒店去年第四季平均可出租客房收入按年跌11%至1,163元，但按季增13.7%，為連續三季好轉；平均房租更是按年大升25.7%至4,675元，增幅跑贏其他亞洲地區及美國及歐洲。香港半島酒店上季出租率為25%，按年跌10個百分點。

就半島酒店平均可出租客房收入，除香港地區仍錄按年倒退外，其他亞洲地區按年升41.9%至13.8億元，美國及歐洲地區按年升8.9%至47.9億元。

出租物業方面，住宅、商場和辦公大樓每平方呎每月平均租金分別為46元、138元及63元，按年跌2%、跌7.4%、跌6%。三者出租率為74%、92%及88%，按年跌7個百分點、1個百分點、10個百分點。

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編輯：姚卓然