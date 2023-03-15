  • 24°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大酒店45】 香港半島酒店去年第四季平均房租收入按季增約14%、連續三季好轉　平均房租幾多？

股市 12:38 2023/03/15

分享：

分享：

【大酒店45】 去年第四季香港半島酒店平均房租收入按季增約14%　連續三季好轉

大酒店 （00045） 旗下香港半島酒店去年第四季平均可出租客房收入按年跌11%至1,163元，但按季增13.7%，為連續三季好轉；平均房租更是按年大升25.7%至4,675元，增幅跑贏其他亞洲地區及美國及歐洲。香港半島酒店上季出租率為25%，按年跌10個百分點。

就半島酒店平均可出租客房收入，除香港地區仍錄按年倒退外，其他亞洲地區按年升41.9%至13.8億元，美國及歐洲地區按年升8.9%至47.9億元。

出租物業方面，住宅、商場和辦公大樓每平方呎每月平均租金分別為46元、138元及63元，按年跌2%、跌7.4%、跌6%。三者出租率為74%、92%及88%，按年跌7個百分點、1個百分點、10個百分點。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略 立即收看

相關文章：

【業績｜酒店】大酒店去年虧損大增3倍至4.9億元　不派息

【大酒店45】半島酒店第三季於歐美平均房租按年升近22%至8164元　遠超香港及亞洲地區

【業績｜酒店】海港企業逾半世紀首錄全年基礎虧損、不派息　自問：「黎明前最黑暗時刻？」

編輯：姚卓然

港股 物業 商場 大酒店（00045） 酒店
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【業績｜保險股】保誠去年持續經營業務經調整經營溢利升4%　第二次中期息13.04美仙

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨變動不大、微跌4點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市勁彈285點 　阿里美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市勁彈285點 　阿里美股高港3%（不斷更新）
【美國經濟數據】美國2月CPI按年升6%　核心CPI按年升5.5%
【美國經濟數據】美國2月CPI按年升6%　核心CPI按年升5.5%
【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%
【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【美股期貨】道指期貨變動不大、微跌4點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨變動不大、微跌4點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款