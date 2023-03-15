【國產ChatGPT】清華系公司推出ChatGLM新模型　支援中英雙語對話

國內科企密集式開發類似ChatGPT的人工智能（AI）聊天機械人，由清華大學計算機系知識工程實驗室技術成果轉化而成的清華系公司「智譜AI」， 亦宣布推出開源版中英雙語對話模型ChatGLM-6B，支援在單張消費級顯示卡上使用。

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據中文開源技術社區平台OSChina的文章指，ChatGLM-6B是智譜AI研發的ChatGLM系列模型的新成員，亦是一個開源的、支持中英雙語問答的對話語言模型，並針對中文進行了優化。 ChatGLM-6B基於General Language Model（GLM）架構，使用了和ChatGLM相同的技術，針對中文問答和對話進行優化。

經過約1T token（標識符）量的中英雙語訓練，輔以監督微調、反饋自助、人類反饋強化學習等技術的加持，具有62億參數的它，降低推理成本和提升效率外，還能生成「相當符合人類偏好的回答」。

此外，結合模型量化技術，可以稍為降低硬件門檻，用戶只需具有10GB（INT8）和 6GB（INT4）顯存（VRAM），便可以在消費級的顯示卡上使用該模型。

不及ChatGPT 冀大眾下載用於研究

不過研發團隊坦言，與OpenAI的ChatGPT等國際頂尖大模型研究和產品，ChatGLM整體表現還存在一定的差距。 「歡迎大家下載ChatGLM-6B，基於它進行研究和（非商用）應用開發。希望能和開源社區研究者和開發者一起，推動大模型研究和應用在中國的發展。」

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責任編輯：殷凱怡

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