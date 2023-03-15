▲ 【業績｜貨櫃股】勝獅貨櫃去年盈利倒退75% 末期息削逾8成至2港仙、股息率仍達8.8厘

勝獅貨櫃 （00716） 去年純利下跌75.2%至4634萬美元，末期股息減少81.8%至每股2港仙，全年總股息減少86%至6港仙。以半日收市價0.68港元計，現價股息率為8.8厘。

集團去年收入按年跌33%至7.76億美元，以業務劃分，製造業務收入按年跌32%至7.48億美元，仍佔集團總收入的96%；物流服務收入按年跌2成至2760.8萬美元。

勝獅貨櫃指，業務表現顯著受俄烏戰爭、消費者信心疲弱導致全球經濟放緩、全球貿易量下降及2021年出現的集裝箱生產過剩情況。乾集裝箱平均售價下降、產量減少及每單位間接成本增加均拖累毛利率。

集裝箱平均售價跌19% 料下半年需求改善

公司指，年内乾集裝箱及ISO特種集裝箱的銷售量約為14.2萬個廿呎標準集裝箱，按年跌近6成；平均售價降19.4%至2,836美元，因內房行業放緩導致鋼材成本下降。

勝獅貨櫃指，隨更多新貨船的下水及集裝箱的置換需求，預計下半年集裝箱的需求將有所改善，但下一個財政年度仍面臨挑戰，集團認為，專注於與非航運相關的集裝箱將使營運更具韌性，亦更不易受到全球貿易波動的影響。

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記者：伍鍵文