▲ 【業績｜酒店】大酒店去年虧損大增3倍至4.9億元 不派息 香港半島酒店平均房租升19%

半島酒店母企大酒店 （00045） 去年收入升21%至41.98億元，股東應佔虧損按年大增3倍至4.88億元，不派息。集團指，去年隨著美國及歐洲放寬旅遊限制，集團酒店分部出現增長勢頭。然而，去年政府實施嚴格的旅遊限制、檢疫及社交距離措施，集團於香港的旗艦酒店及於中國內地的兩間酒店的業務水平因此受到嚴重不利影響。

當中，香港地區方面，香港半島酒店按年收入跌6%至6.87億元，出租率按年跌13個百分點，平均房租升19%，平均可出租房客收入跌25%。而全新的第六代纜車於2022年8月正式投入營運，收入按年大升112%至2900萬元。

集團指，香港半島酒店客房出租率較去年有所下降，但得益於香港本地賓客在享受「本地度假」時願意花費更多在套房、升級和豪華體驗上，平均房租因此錄得兩位數增長。

未來兩年所需資金為39億元

集團表示，明年的重點工作是確保倫敦和伊斯坦堡兩間全新的半島酒店發展項目順利落成。這些項目需要龐大的資本投入，連同已竣工的山頂纜車項目在內，預計未來兩年所需資金為39億元。

集團預期倫敦半島酒店將於今年內稍後的時間試業營運。

至於伊斯坦堡半島酒店已於2月開始試業，帶來收入來源，雖然初始的業務表現不免受到近期在土耳其發生的地震影響。

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編輯：姚卓然