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【GPT -4】GPT-4面世　比舊版模型更具創意

科技 15:00 2023/03/15

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OpenAI強調系統已接受6個月的安全訓練，不提供受禁內容的機率高達82%，回覆事實的機率更比GPT-3.5高40%。

GPT模型在2018年首次面世，經過幾年的進程，GPT模型已在2020年發展到第3代。GPT研發商OpenAI更在去年尾推出由GPT-3.5驅動的ChatGPT，使人工智能（AI）軟件普及化。而在今(15)日香港時間凌晨1時，OpenAI宣佈將推出更新版模型GPT-4，指其更具創意且失誤率較低。

【國產ChatGPT】清華系公司推出ChatGLM新模型　支援中英雙語對話

GPT-4仍舊支援ChatGPT及新版Bing搜尋引擎，OpenAI指新版本在普通談話間與舊版只有些微差別，不過當用户指示其處理複雜的事項時，GPT-4的回答會更具創意且可靠。此外，GPT-4的最大改進，莫過於新增了圖片輸入功能。雖然比外界推測的功能要少，但用家的可提出的問題不再受限於文字，在新版中亦能輸入圖像，惟GPT-4只能以文字回覆。

安全度上升 惟仍有暴力「傾向」？

GPT-4系統在多個測試和基準測試中表現亦有進步。OpenAI指，在統一律師資格考試（Uniform Bar Exam）及數學學術能力測驗（SAT Math）等考試中都取得100位中的88位。

OpenAI強調系統已接受6個月的安全訓練，不提供受禁內容的機率高達82%，回覆事實的機率更比GPT-3.5高40%。但OpenAI警告，此模型仍保留和舊版一樣的問題，包括虛構資訊及生成暴力和具傷害性的文字。OpenAI行政總裁Sam Altman在Twitter上表示，GPT-4仍存在缺陷和限制，但相信會在用家第一次使用時，為他們帶來深刻印象。

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責任編輯：歐朗欣

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