辛偉誠公園放狗無用狗繩 被警員提醒守規矩（有片）

社交媒體流傳影片顯示,英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)和家人近日在放狗期間,並未為愛犬用上狗繩。英國警方表示,留意到相關影片,當時在場的警員已作出提醒。影片最後亦顯示相關狗隻有被綁上夠繩,英國首相府拒絕評論影片。

英國料加企業稅 辛偉誠信仍能吸引外資 【下一頁】

一名TikTok用戶上載影片,內容首先展示倫敦海德公園(Hyde Park)一旁的告示牌,要求所有放狗人士為狗隻綁上狗繩。用戶亦有拍攝遠處辛偉誠一家,其拉布拉多犬Nova在附近漫步,但未用上狗繩。