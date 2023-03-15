辛偉誠公園放狗無用狗繩 被警員提醒守規矩（有片）

社交媒體流傳影片顯示，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和家人近日在放狗期間，並未為愛犬用上狗繩。英國警方表示，留意到相關影片，當時在場的警員已作出提醒。影片最後亦顯示相關狗隻有被綁上夠繩，英國首相府拒絕評論影片。

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一名TikTok用戶上載影片，內容首先展示倫敦海德公園（Hyde Park）一旁的告示牌，要求所有放狗人士為狗隻綁上狗繩。用戶亦有拍攝遠處辛偉誠一家，其拉布拉多犬Nova在附近漫步，但未用上狗繩。

🚨 | BREAKING: Rishi Sunak was spoken to by the POLICE for letting his dog off the lead just yards away from a sign telling him not to do so pic.twitter.com/oHSNQECS8K — Politics UK (@PolitlcsUK) March 14, 2023

倫敦大都會警方發言人表示，留意到相關影片，當時在場的一名警員已和一名女性交談，提醒對方遵守規則，指其後狗隻已被綁上牽繩。影片後段亦顯示，一名女性為Nova用上牽繩後帶著牠離開。

英國首相府拒絕評論影片內容，辛偉誠發言人指，民眾可以透過影片了解事件。他亦被問及辛偉誠會否就影片內的行為致歉，他僅重申不作評論。倫敦大都會警察則指，不會進一步介入事件。

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倫敦皇家花園（The Royal Parks）網頁指，所有公園歡迎狗隻進入，但部分地方除外或必須綁上狗繩。網頁亦指，相關地方均有明確指示，通常包括餐廳、兒童玩樂區及運動區等。

是次並非辛偉誠首次被警方警告，他此前曾因就駕駛期間未佩戴安全帶，收到罰款通知。首相府當時亦有致歉，承認相關行為完全錯誤。

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責任編輯：李俊儀