【國產ChatGPT】商湯發布多模態多任務通用大模型「書生（INTERN）2.5」　股價升2%

▲ 【國產ChatGPT】商湯發布多模態多任務通用大模型「書生（INTERN）2.5」

商湯科技 （00020） 發布多模態多任務通用大模型「書生（INTERN）2.5」，在多模態多任務處理能力方面實現多項全新突破，其卓越的圖文跨模態開放任務處理能力可為自動駕駛、機器人等通用場景任務提供高效精準的感知和理解能力支持，向通用人工智能邁出堅實的一步。

商湯周三（15日）升2.4%，報2.54元。

「書生（INTERN）」最初版本由商湯科技、上海人工智能實驗室、清華大學、香港中文大學、上海交通大學在2021年11月首次共同發布，並持續聯合研發。

「書生2.5」擁有30億參數，不僅是世界上開源模型中ImageNet準確度最高、規模最大的模型，也是物體檢測標杆數據集COCO中唯一超過65.0mAP的模型。 目前，「書生2.5」多模態通用大模型已在通用視覺開源平台OpenGVLab開源，為學術界和產業界的多模態通用模型研發提供有力支撐。

「書生2.5」實現了通過文本來定義任務，從而可以靈活地定義不同場景的任務需求，並根據給定視覺圖像和任務的提示性語句，給出相應的指令或作答，進而具備通用場景下的高級感知和複雜問題處理能力，比如圖像描述、視覺問答、視覺推理和文字識別等。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

相關文章：

【商湯20】軟銀上周四再減持近980萬股商湯、賬面賺逾1成 料2月初起累沽貨值5.9億商湯

【國產ChatGPT】百度文心一言發布倒數一周 據報部分基本功能尚未完成、員工考慮減持？

【ChatGPT】微軟3月16日再辦發布會 介紹「與AI工作的未來」