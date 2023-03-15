侯俊偉料擴大資助英國托兒服務 增撥382億

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）將在周三（15日）公布最新財政預算案，當中預計更進一步加大政府資助的托兒服務，估計再增撥40億英鎊（約382億港元），協助釋放更多勞動力及促進經濟增長。

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英媒報稱，預算案將為擴大政府資助托兒服務，增加為一至兩歲小朋友的家長提供每周額外30小時托兒照顧，同時照顧3歲兒童的政府托兒資助在2024年至25年度亦會增加2.88億英鎊（約27.5億港元）。

據悉，侯俊偉亦會提高托兒服務人員時薪，協助完成現有每周30小時托兒服務目標。政府將向地方政府撥款，在2024年9月起在學校建立托兒服務基建。

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同時，政府亦考慮更改2歲托兒服務的員工與兒童的比例，由1名員工照顧4名兒童升至5名。此舉原在前首相卓慧思（Liz Truss）任內曾提出，辛偉誠（Rishi Sunak）上任後認為太貴及不受歡迎而一度廢除。

財政部消息人士指教育部或有權決定，如何分配增撥的40億英鎊托兒服務資金。另一名政府消息人士則暗示，侯俊偉可能擴大托兒服務至9個月大嬰兒，另會增加有需要家庭的1歲兒童托兒服務時數。

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責任編輯：吳漢培