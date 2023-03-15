侯俊偉延長能源價格上限 擴大資助英國托兒服務 （第三版）

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）周三（15日）公布最新財政預算案，進一步加大政府資助的托兒服務，協助釋放更多勞動力及促進經濟增長。侯俊偉同日宣布，把能源價格上限措施延長至6月。

（第三版更新預算案內容）

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預算案將擴大政府資助托兒服務，每周工作最少16小時的在職家長，其9個月至兩歲嬰兒每周可獲30小時免費托兒照顧，而兩歲以上幼童的免費托兒照顧則為每周15小時。

侯俊偉亦提高托兒服務人員的薪金及津貼，以協助完成現有每周30小時托兒服務目標。政府同時向地方政府撥款，在2024年9月起在學校建立托兒服務基建。

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財政部周三確認，維持年度能源平均價格上限於2,500英鎊（約2.4萬港元）的政策延長3個月，至今年6月。政府指按現時價格，民眾可節省160英鎊（約1,526港元）。

辛偉誠表示，了解民眾對能源價格上限措施於4月屆滿感憂慮，政府承諾維持措施至夏天，屆時天然氣價格相信會下跌。

侯俊偉指出，高能源價格為英國家庭一大擔憂，因此決定把價格維持現有水平。他預期能源開支7月起便會回落，措施不止能夠減輕民眾壓力，亦有助降低通脹。

英國財政預算案重點

經濟

＊通脹率2023年底料降至2.9%，遠低於目前的10.7%

＊今年經濟增長預期由1.3%調高至1.8%，但未來3年預測全線調低，2027年由2.2%降至1.9%

＊政府債務水平維持於9成左右，本財年料降至國內生產總值（GDP）的92.4%，未來4年分別為93.7%、94.6%、94.8%及94.6%

能源

＊能源價格上限2,500英鎊的措施，延長3個月至今年6月

稅務

＊企業稅由19%加至25%

＊企業投資開支可獲稅務寬免90億英鎊

就業

＊為50歲以上人士提供培訓計劃，協助他們重返職場

＊退休金的100萬英鎊免稅上限將會取消，藉此鼓勵更多高薪人士工作至退休年齡

＊家長每周工作16小時或以上，可獲每周15小時（2歲以上幼童）及30小時（9個月至2歲嬰兒）免費託管服務

其他

＊創建12個新投資區，以打造「新金絲雀碼頭」，並提供8,000萬英鎊資金支持

＊國防預算未來5年增加110億英鎊，即2025年增至接近國內生產總值（GDP）2.25%



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責任編輯：吳漢培、嚴智勇