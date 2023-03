【裕澤香江】許正宇預告下周發布家族辦公室政策宣言

▲ 【家族辦公室】許正宇:「裕澤香江」論壇推家族辦公室政策宣言

財政預算案提及港府將舉行「裕澤香江」高峰論壇,推廣香港家族辦公室、資產及財富管理業發展。財庫局局長許正宇在最新網誌表示,將在3月24日裕澤香江論壇舉行當日發布推動家族辦公室在港發展的政策宣言,展示香港為環球家族辦公室配置財富、推動積極影響所提供的獨有機會。

許正宇指,去年港府發布虛擬資產、保險業發展的政策宣言後,受市場歡迎及關注,因而希望可在最新論壇表明港府的頂層規劃。

論壇參與者涉100名家族決策人和團隊

許正宇表示,高峰論壇主要參與者包括約100家來自全球的家族決策人及他們的專業團隊,港府將透過峰會與他們建立直接聯繫,協助其探索及落實在香港發展的機會。

他續指,論壇舉行時時值Art Basel在香港舉辦,藉此推動協同效應,吸引全球家族辦公室雲集香港。選址於香港故宮文化博物館,將為參加者帶來「東西薈萃」、「新舊交融」的體驗,正好與香港擔當連接內地與環球資本巿場的橋樑角色不謀而合。

許正宇稱,論壇內容涵蓋科技賦能(Wealth for Tech)、文藝交流(Wealth for Art)、綠色轉型(Wealth for Green)及慈善傳承(Wealth for Philanthropy)四大主題,配合家族辦公室選址落戶的全面需求,並面展示香港作為國際金融中心以外的全面優勢。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價? 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

相關文章:

【家族辦公室】政府3.24故宮博物館辦「裕澤香江」論壇 四大主題推銷香港

【新加坡移民】新加坡提高投資移民門檻、至少投資千萬坡元 家族辦公室需投資逾5000萬坡元 3月15日生效

記者:伍鍵文