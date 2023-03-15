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【裕澤香江】許正宇預告下周發布家族辦公室政策宣言

股市 12:00 2023/03/15

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【家族辦公室】許正宇：「裕澤香江」論壇推家族辦公室政策宣言

財政預算案提及港府將舉行「裕澤香江」高峰論壇，推廣香港家族辦公室、資產及財富管理業發展。財庫局局長許正宇在最新網誌表示，將在3月24日裕澤香江論壇舉行當日發布推動家族辦公室在港發展的政策宣言，展示香港為環球家族辦公室配置財富、推動積極影響所提供的獨有機會。

許正宇指，去年港府發布虛擬資產、保險業發展的政策宣言後，受市場歡迎及關注，因而希望可在最新論壇表明港府的頂層規劃。

論壇參與者涉100名家族決策人和團隊

許正宇表示，高峰論壇主要參與者包括約100家來自全球的家族決策人及他們的專業團隊，港府將透過峰會與他們建立直接聯繫，協助其探索及落實在香港發展的機會。

他續指，論壇舉行時時值Art Basel在香港舉辦，藉此推動協同效應，吸引全球家族辦公室雲集香港。選址於香港故宮文化博物館，將為參加者帶來「東西薈萃」、「新舊交融」的體驗，正好與香港擔當連接內地與環球資本巿場的橋樑角色不謀而合。

許正宇稱，論壇內容涵蓋科技賦能（Wealth for Tech）、文藝交流（Wealth for Art）、綠色轉型（Wealth for Green）及慈善傳承（Wealth for Philanthropy）四大主題，配合家族辦公室選址落戶的全面需求，並面展示香港作為國際金融中心以外的全面優勢。

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記者：伍鍵文

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