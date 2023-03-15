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【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》2月吸金近18億元　蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

股市 10:58 2023/03/15

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【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》2月吸金近18億元　蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

市場研究機構Sensor Tower 商店情報數據顯示，騰訊 （00700） 《王者榮耀》2月在全球App Store和Google Play吸金2.25億美元（約17.66億港元），蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。來自中國iOS市場的收入佔95%，海外市場收入佔比為5%。

米哈遊《原神》移動端以1.86億美元的收入位列榜單第2名。騰訊《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以超過1.4億美元的收入位列榜單第3名。榜單前五另外兩款遊戲為King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

今年2月，全球手遊玩家在App Store和Google Play付費近61億美元，按年下降8.9%。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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編輯：姚卓然

 

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