▲ 【SIVB】矽谷銀行被接管前數天 向高盛出售其240億美元債券組合、以換取流動性

外電報道，美國矽谷銀行（SVB）母公司SVB Financial Group（美：SIVB）表示，高盛（美：GS）於聯邦政府接管銀行之前，已購入其債券組合，大部分為美國國債，賬面值約239.7億美元，而出售所得為硲谷銀行帶來214.5億美元的收入。

報道指，矽谷銀行自3月8日披露錄得18億美元虧損後，便決定將債券組合出售，以增加資產負債表的實力，但出售債券組合卻同時令硲谷銀行出現18億美元的稅後虧損。

矽谷銀行被接管前主動尋求高盛協助

據悉，高盛並不是矽谷銀行出售債券組合的顧問，而且矽谷銀行被接管前的最後數天，主動尋求高盛協助，透過出售資產以換取流動性。不過，矽谷銀行的做法，損害了投資者及存戶的信心，導致銀行出現擠提，最終矽谷銀行被接管。

報道又稱，矽谷銀行被接管後，高盛還參與了SVB Financial持有約7億美元債券的交易，並於過去的周末促成出售矽谷銀行的不良貸款。

高盛及矽谷銀行均未有評論。

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編輯：陳韻妍