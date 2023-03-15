【中國經濟】中國首兩月社會消費品零售額升3.5%符預期　房地產開發投資續挫5.7%惟勝預期

▲ 【中國經濟】中國首兩月社會消費品零售總額按年升3.5%

中國「三頭馬車」數據大致向好。中國國家統計局公布，首兩個月社會消費品零售總額7.71萬億元（人民幣‧下同），按年增長3.5%。符合預期。首兩個月中國房地產開發投資1.37萬億元，按年跌5.7%，勝預期的跌8.5%。可是，中國1至2月規模以上工業增加值按年升2.4%，低過預期的增長2.6%，2月份規模以上工業增加值較上月增長0.12%。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，1至2月份經濟運行整體上呈現企穩回升態勢。 當然也要看到，今年經濟發展還面臨不少困難，國際環境依然複雜，世界經濟增長趨於放緩，外部主要經濟體通脹問題比較突出，地緣政治等不穩定不確定因素比較多。 從國內來看，目前經濟仍然處在初步恢復階段，一些長期積累的結構性問題比較突出，穩定經濟運行、促進經濟運行整體好轉還需付出艱苦努力。

網上零售額增6.2%

社會消費品零售方面，其中，除汽車以外的消費品零售額7.04萬億元，按年升5%。按消費類型劃分，首兩個月，商品零售6.86萬億元，按年增長2.9%；餐飲收入8429億元，增長9.2%。

期内，全國網上零售額2.05萬億元，按年增長6.2%。其中，實物商品網上零售額1.75萬億元，增長5.3%，佔社會消費品零售總額的比重為22.7%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長5.3%、4%、5.7%。

房地產開發投資額續跌

首兩個月，全國房地產開發投資1.37萬億元，按年跌5.7%，其中，住宅投資1.03萬億元，按年跌4.6% 。

商品房銷售面積1.51億平方米，按年跌3.6%，其中住宅銷售面積下降0.6% 。商品房銷售額1.54萬億元，按年跌0.1% ，其中住宅銷售額增長3.5% 。

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記者：伍鍵文