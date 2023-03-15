【素肉商機】街訪：你接受植物肉嗎？

植物肉愈來愈普及，無論餐廳、超市都很容易找得到，但究竟大家的接受程度有幾高？

【素肉商機】口味多元化、脂肪含量低 植物肉搶攻市場

從事公關工作的Vivian Tse已茹素30年，「父母都是素食者，但他們從來沒迫我一定要吃素，直至某一天我看電視，見到屠房內有一些剝皮小兔，我就決定不再吃肉。」她表示媽媽從小都會煮台灣素肉，令菜餚種類更加豐富，所以她亦很習慣將素肉入饌。

Vivian喜歡將植物肉配以中式煮法，「例如我丈夫說想吃薯仔炆雞，我就會以齋雞脾代替真的雞肉，他沒有抗拒，而且還覺得很有趣。」Vivian表示會一次過買大堆素食食材回家，每次約200至300元，當中植物肉約佔50至60%，由於她不是經常煮飯，故這樣已經足夠吃幾個月。

▲ Vivian喜歡將植物肉配以中式煮法。

家庭主婦Maggie Mok表示很少吃植物肉，「我本身已經不太吃肉，對素肉的興趣就更低。」喜歡吃海鮮的她，直言對素食沒太大好感，「很多植物肉都用上了大豆，吃完很難消化，就算真的煮素菜，我都比較喜歡吃新鮮蔬菜。」她一年才會煮幾次素菜，「如果減肥都可以考慮一下吃植物肉。」

▲ Maggie Mok表示很少吃植物肉，怕難消化。

本報記者：歐陽佩

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