  • 21°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 11:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【素肉商機】街訪：你接受植物肉嗎？

商業 10:25 2023/03/15

分享：

分享：

植物肉愈來愈普及，無論餐廳、超市都很容易找得到，但究竟大家的接受程度有幾高？

【素肉商機】口味多元化、脂肪含量低　植物肉搶攻市場

從事公關工作的Vivian Tse已茹素30年，「父母都是素食者，但他們從來沒迫我一定要吃素，直至某一天我看電視，見到屠房內有一些剝皮小兔，我就決定不再吃肉。」她表示媽媽從小都會煮台灣素肉，令菜餚種類更加豐富，所以她亦很習慣將素肉入饌。

Vivian喜歡將植物肉配以中式煮法，「例如我丈夫說想吃薯仔炆雞，我就會以齋雞脾代替真的雞肉，他沒有抗拒，而且還覺得很有趣。」Vivian表示會一次過買大堆素食食材回家，每次約200至300元，當中植物肉約佔50至60%，由於她不是經常煮飯，故這樣已經足夠吃幾個月。

Vivian喜歡將植物肉配以中式煮法。

家庭主婦Maggie Mok表示很少吃植物肉，「我本身已經不太吃肉，對素肉的興趣就更低。」喜歡吃海鮮的她，直言對素食沒太大好感，「很多植物肉都用上了大豆，吃完很難消化，就算真的煮素菜，我都比較喜歡吃新鮮蔬菜。」她一年才會煮幾次素菜，「如果減肥都可以考慮一下吃植物肉。」

Maggie Mok表示很少吃植物肉，怕難消化。

本報記者：歐陽佩

【供應鏈】全球供應鏈受疫情重挫　企業轉向利用「關係」確保供應鏈穩定

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】HFT Life進駐大學　咖啡、烘焙攻年輕人市場
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【未來食譜】8大未來食譜趨勢　規劃餐飲業「永續」發展
2023/03/10
【未來食譜】8大未來食譜趨勢　規劃餐飲業「永續」發展
【手信市場】皇玥、奇華與旅發局合作　派電子現金券吸客
2023/03/13
【手信市場】皇玥、奇華與旅發局合作　派電子現金券吸客
【手信市場】恆香、回味放眼世界　拓海外市場
2023/03/13
【手信市場】恆香、回味放眼世界　拓海外市場
【日本啤酒】富士系列3年間銷售量翻10倍　麒麟推50週年限量版
2023/03/14
【日本啤酒】富士系列3年間銷售量翻10倍　麒麟推50週年限量版

你可能感興趣

【未來食譜】8大未來食譜趨勢　規劃餐飲業「永續」發展
20:01 2023/03/10
【未來食譜】8大未來食譜趨勢　規劃餐飲業「永續」發展
【手信市場】皇玥、奇華與旅發局合作　派電子現金券吸客
15:47 2023/03/13
【手信市場】皇玥、奇華與旅發局合作　派電子現金券吸客
【手信市場】恆香、回味放眼世界　拓海外市場
16:00 2023/03/13
【手信市場】恆香、回味放眼世界　拓海外市場
美食 養生 減肥 素食 香港

下一篇文章

【素肉商機】口味多元化、脂肪含量低　植物肉搶攻市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【兔年開工利是】各行業老細開工利是預算增　廣告營銷公司派1,000元＋額外假期最驚喜
【兔年開工利是】各行業老細開工利是預算增　廣告營銷公司派1,000元＋額外假期最驚喜
【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？
【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？
【手信市場】皇玥、奇華與旅發局合作　派電子現金券吸客
【手信市場】皇玥、奇華與旅發局合作　派電子現金券吸客
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【供應鏈】全球供應鏈受疫情重挫　企業轉向利用「關係」確保供應鏈穩定
【供應鏈】全球供應鏈受疫情重挫　企業轉向利用「關係」確保供應鏈穩定
【日本啤酒】富士系列3年間銷售量翻10倍　麒麟推50週年限量版
【日本啤酒】富士系列3年間銷售量翻10倍　麒麟推50週年限量版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款