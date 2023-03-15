  • 21°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 11:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SIVB】官媒：矽谷銀行事件不會衝擊中國金融體系　國內金融業要將風險防控放首位

股市 10:16 2023/03/15

分享：

分享：

【SIVB】官媒：矽谷銀行事件不會衝擊中國金融體系　國內金融業要將風險防控放首位

美國矽谷銀行事件持續發酵，引發金融市場波動。內地官媒《證券時報》頭版評論指，從宏觀政策、監管政策變革、金融監管機構改革等各方面看，矽谷銀行事件在中國發生的可能性比較小，不會衝擊中國金融體系。

報道稱，從矽谷銀行內在財務邏輯分析，該行失敗的投資策略是關鍵，而在配置長久期債券資產時，該行忽視了其獨特的負債結構。

若行業周期變動 極易引發客戶「羊群效應」

矽谷銀行客戶類型以科創類企業為主，儲蓄類型集中，所屬行業集中。該行看似具有固定的存款來源，實則缺乏穩定的核心存款，一旦遭遇行業周期等變動，極易引發客戶「羊群效應」，擠提促使擴大效應。

「回過頭看，該行客戶明顯是從事件發生前的各種信息中失去了對這家銀行的信任，一旦發生激烈擠提，一家運營正常的銀行也可能會瞬間坍塌。」

美國監管規則對銀行流動性要求寬鬆

報道又指，矽谷銀行事件反映了美國監管規則對此類銀行流動性要求寬鬆，但中國金融體系監管的頂層設計進一步完善，從「一行三會」格局，到「一行兩會」，再到成立金融穩定發展委員會，直至近期組建國家金融監督管理總局，填補監管空白，完善機構和風險監管職能，形成了金融風險全面監管的體系。

「儘管矽谷銀行事件不會對中國金融市場造成實質性衝擊，但國內金融業仍然要從中認真吸取教訓，始終將風險防控放在首位。」

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略 立即收看

相關文章：【SIVB】矽谷銀行首席風險官去年大部分時間「無影」　儲局據悉將調查

相關文章：【SIVB】一周內三銀行相繼倒閉　穆迪下調美國銀行業評級展望至「負面」

編輯：陳韻妍

美股 中國市場 金融監管機構 金融 美國 銀行 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【SIVB】美銀據報數日內吸150億美元新存款　成矽谷銀行等倒閉大贏家

下一篇文章

【家電股】海信家電升7%、A股亦升8%　調整A股回購方案　回購價格上限升至不超過21元人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%
【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%
【美股收市】美突稱被俄擊落無人機　道指蒸發487點升幅後再爬升336點
【美股收市】美突稱被俄擊落無人機　道指蒸發487點升幅後再爬升336點
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【恒指夜期+ADR】夜期收市勁彈285點 　阿里美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市勁彈285點 　阿里美股高港3%（不斷更新）
【美國經濟數據】美國2月CPI按年升6%　核心CPI按年升5.5%
【美國經濟數據】美國2月CPI按年升6%　核心CPI按年升5.5%
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款