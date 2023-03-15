▲ 【SIVB】官媒：矽谷銀行事件不會衝擊中國金融體系 國內金融業要將風險防控放首位

美國矽谷銀行事件持續發酵，引發金融市場波動。內地官媒《證券時報》頭版評論指，從宏觀政策、監管政策變革、金融監管機構改革等各方面看，矽谷銀行事件在中國發生的可能性比較小，不會衝擊中國金融體系。

報道稱，從矽谷銀行內在財務邏輯分析，該行失敗的投資策略是關鍵，而在配置長久期債券資產時，該行忽視了其獨特的負債結構。

若行業周期變動 極易引發客戶「羊群效應」

矽谷銀行客戶類型以科創類企業為主，儲蓄類型集中，所屬行業集中。該行看似具有固定的存款來源，實則缺乏穩定的核心存款，一旦遭遇行業周期等變動，極易引發客戶「羊群效應」，擠提促使擴大效應。

「回過頭看，該行客戶明顯是從事件發生前的各種信息中失去了對這家銀行的信任，一旦發生激烈擠提，一家運營正常的銀行也可能會瞬間坍塌。」

美國監管規則對銀行流動性要求寬鬆

報道又指，矽谷銀行事件反映了美國監管規則對此類銀行流動性要求寬鬆，但中國金融體系監管的頂層設計進一步完善，從「一行三會」格局，到「一行兩會」，再到成立金融穩定發展委員會，直至近期組建國家金融監督管理總局，填補監管空白，完善機構和風險監管職能，形成了金融風險全面監管的體系。

「儘管矽谷銀行事件不會對中國金融市場造成實質性衝擊，但國內金融業仍然要從中認真吸取教訓，始終將風險防控放在首位。」

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編輯：陳韻妍