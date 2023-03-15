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【素肉商機】口味多元化、脂肪含量低　植物肉搶攻市場

商業 10:15 2023/03/15

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根據市場調查公司歐睿國際2021年發表的報告《Going Plant-Based: The Rise of Vegan and Vegetarian Food》指出，現時全球的全素食人口仍佔少數，但偶然食素的「彈性素食者」於2020年則佔全球人口42%，香港的彈性素食者亦有23.7%，有食物科技公司看準市場，研發更多不同口味的植物肉搶攻市場。

【手信市場】皇玥、奇華與旅發局合作　派電子現金券吸客

報告指出，疫情期間人們對植物性食品（例如是植物奶及植物肉）的需求增加，但由於其產品價格往往比肉類更高，所以成為了銷售障礙。植物肉品牌Beyond Meat今年2月公布第四季度銷售額下降逾20%，淨虧損為6,690萬美元（約港幣5.25億），而另一植物肉品牌Impossible Foods亦需要進行裁員。

泰森食品（Tyson Foods）亞太區總裁陳山卻看好市場，他認為在健康飲食趨勢的帶動下，植物肉市場將持續穩健增長，亞太區由今年至2025年的複合年均增長率將達4%，未來10年則會加速至45%。那麼香港的植物肉市場又如何？據Green Monday調查，近四分之一港人（250萬人，23.7%）有素食習慣，屬「彈性素食者」，全素人口則在30萬人左右（4%）。

植廚 Plant Sifu脂肪含量低9成

不少植物肉公司近年都加入了市場，如2020年成立的植廚Plant Sifu便是其一，它屬「好食科技」的旗艦品牌，主打素豬肉和點心類產品。植廚Plant Sifu發言人表示，素肉共有3個發展階段，「最初的素肉在20世紀60年代就已經興起，通常以大豆蛋白、花生蛋白、小麥麵筋等植物蛋白為主要原料。」第二代素肉則採用現代食品加工技術，打造成仿葷食品，「現在很多人所說的『植物肉』一般是指3.0版本植物肉，能給消費者帶來『以假亂真』的口感和味道。」

發言人解釋說，好食科技的植物肉產品便屬於素肉3.0+，「核心技術為植物肥豬肉 AromaxTM，用蒟蒻啫喱技術封鎖椰子油及天然素香料，模仿動物肥豬肉，並成功把脂肪含量減低90%。」通過混合不同比例的植物肉和AromaxTM，品牌能模仿豬肉不同部位的質感，更適用於中式烹飪。

「疫情時，我們開發冷凍點心產品，拓展零售業務，抵銷了對餐飲業務的影響，總銷售額有所上升。」他們認為，亞洲料理融入植物基飲食元素是大勢所趨，「參考歐美市場，每間餐館平均有20至30%菜單是植物基的，每家超市也有最少一個專賣植物基產品的通道，我們深信亞洲市場最少也會達到這程度的滲透率，而且全球也會對亞洲植物基產品有所需求。」

植廚Plant Sifu主打素豬肉和點心類產品。

泰國過江龍Meat Zero產品多元化

來自泰國的CPF Hong Kong Company Ltd一向主打農產食物，除了拳頭產品CP雞之外，2021年7月起更開始售賣Meat Zero植物肉，種類頗多元化，例如是免治肉、雞塊、漢堡扒、素肉餃、植物魚柳等等，中西日式包羅萬有，集團市場營銷主任吳芷蕎表示，素食市場是大勢所趨，「近年愈來愈多人關注減碳、環保等議題，對素食的接受度亦愈來愈高，所以我們認為植物肉市場大有可為。」

Meat Zero的目標客群不單是素食者，還有是每周茹素幾次的彈性素食者，「現時我們的市場包括泰國、韓國、新加坡、內地以及香港。」當中以泰國的銷售為主，而香港的銷售數字亦每年平穩上升。

現時Meat Zero的零售渠道包括各大超市及網店，同時餐廳亦有訂貨加入菜式當中，吳芷蕎預期通關帶動旅遊業，餐廳將會增加入貨，同時消費券亦會提高購買意慾，她相信未來銷售仍會持續上升，品牌亦會推出更多新產品配合市場需要。

來自泰國的Meat Zero植物肉種類頗多元化，例如是免治肉、雞塊、漢堡扒、素肉餃、植物魚柳等等。

【手信市場】恆香、回味放眼世界　拓海外市場

本報記者：歐陽佩

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