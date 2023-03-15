▲ 【字節跳動】TikTok據報正討論從字節跳動剝離 有機會分拆出售或獨立IPO上市

中美繼續角力，外電引述消息指，短片分享程式TikTok據報正討論從母公司字節跳動剝離的可能性，以消除美國對其國家安全風險的擔憂。不過，消息人士指，剝離是萬不得已的最後手段，只會於公司與美國政府現時達成的方案未獲得批准時，才會進行剝離，有機會將公司出售或獨立IPO上市。有關決定需要獲中國政府同意。

《彭博》報道指，TikTok已在美國執行「德州計劃」（Project Texas），同意採取一系列措施來解決美國官員的安全擔憂，包括將美國用戶數據托管在美國科企甲骨文（美：ORCL），並任命一個由政府批准的三人監督委員會。

TikTok正接受美國海外投資委員會 （CFIUS） 的國家安全審查。不過，消息稱審查進程停滯不前，委員會內的司法部成員不傾向接受TikTok提交的改善方案，令TikTok不確定方案能否獲得通過，以及能否繼續在美國運作。

TikTok發言人Brooke Oberwetter表示，無論是禁止TikTok還是將TikTok從字節跳動剝離，都不能解決有關數據傳輸的國家安全問題，根據德州計劃，公司美國用戶的TikTok數據將被置於比任何可比的美國公司高得多的安全標準之下。

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記者：伍鍵文