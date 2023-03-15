  • 21°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 11:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【字節跳動】TikTok據報正討論從字節跳動剝離　有機會分拆出售或獨立IPO上市

新經濟追蹤 10:39 2023/03/15

分享：

分享：

【字節跳動】TikTok據報正討論從字節跳動剝離　有機會分拆出售或獨立IPO上市

中美繼續角力，外電引述消息指，短片分享程式TikTok據報正討論從母公司字節跳動剝離的可能性，以消除美國對其國家安全風險的擔憂。不過，消息人士指，剝離是萬不得已的最後手段，只會於公司與美國政府現時達成的方案未獲得批准時，才會進行剝離，有機會將公司出售或獨立IPO上市。有關決定需要獲中國政府同意。

《彭博》報道指，TikTok已在美國執行「德州計劃」（Project Texas），同意採取一系列措施來解決美國官員的安全擔憂，包括將美國用戶數據托管在美國科企甲骨文（美：ORCL），並任命一個由政府批准的三人監督委員會。

TikTok正接受美國海外投資委員會 （CFIUS） 的國家安全審查。不過，消息稱審查進程停滯不前，委員會內的司法部成員不傾向接受TikTok提交的改善方案，令TikTok不確定方案能否獲得通過，以及能否繼續在美國運作。

TikTok發言人Brooke Oberwetter表示，無論是禁止TikTok還是將TikTok從字節跳動剝離，都不能解決有關數據傳輸的國家安全問題，根據德州計劃，公司美國用戶的TikTok數據將被置於比任何可比的美國公司高得多的安全標準之下。

更多美股新聞

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略 立即收看

相關文章：

【字節跳動】美國眾議院外交事務委員會通過授權總統禁用TikTok法案

【字節跳動】美國白宮要求聯邦政府設備30日內卸載TikTok　中國外交部批濫用國家力量

記者：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
美股 科技戰 網絡保安 美國 中國 德克薩斯 字節跳動
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【中國經濟】中國首兩月社會消費品零售額升3.5%符預期　房地產開發投資續挫5.7%惟勝預期

下一篇文章

【ET開市直擊】美CPI出爐息口走勢預測 中芯逆市升怎部署？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%
【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%
【美股收市】美突稱被俄擊落無人機　道指蒸發487點升幅後再爬升336點
【美股收市】美突稱被俄擊落無人機　道指蒸發487點升幅後再爬升336點
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【恒指夜期+ADR】夜期收市勁彈285點 　阿里美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市勁彈285點 　阿里美股高港3%（不斷更新）
【美國經濟數據】美國2月CPI按年升6%　核心CPI按年升5.5%
【美國經濟數據】美國2月CPI按年升6%　核心CPI按年升5.5%
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款