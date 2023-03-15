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無人機黑海疑遭俄戰機撞擊墜毀 美召俄大使抗議

環球社會熱點 10:05 2023/03/15

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美軍歐洲司令部發表聲明表示，一架MQ-9無人偵察機周二（14日）在黑海國際水域上空，遭到兩架俄羅斯蘇-27（Su-27）戰鬥機攔截。其中一架俄羅斯戰鬥機故意飛到無人機前，並多次傾倒燃料。戰機隨後撞到無人機螺旋槳，導致無人機墮在國際水域，美俄雙方均未打撈無人機殘骸。

俄軍逃兵匿藏哈爾科夫半年 終被烏警拘捕 【下一頁】

美國國防部發言人Patrick Ryder表示，事件發生於中歐時間約早上7時（香港時間下午2時），俄羅斯戰機事發前更在無人機附近徘徊30至40分鐘。美軍指，無人機當時正在國際領空執行例行行動，指俄羅斯戰機行為不安全、魯莽（reckless）且不專業（unprofessional），幾乎導致兩架飛機墮毀。

是次為自俄烏戰爭爆發後，美俄兩軍有直接接觸，事件或令兩國關係更為緊張。俄羅斯國防部則否認發生碰撞，指美軍無人機因急速轉彎失控而墮海。

俄羅斯亦指，無人機是在克里米亞半島附近被發現，俄羅斯戰機未曾使用機上武器，並已安全返回。俄羅斯亦表示，美方無人機在飛近俄羅斯邊境時關閉了答應器，違反國際標準。

俄僅同意短延糧食出口協議60日 聯合國望續履行 【下一頁】

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）形容事件公然違反國際法，確認已召見俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）抗議。他亦指，美國已就事件和盟友及夥伴進行高層接觸，並向對方通報事件。

安東諾夫指，俄羅斯不希望和美國發生衝突。他表示，已和美國就事件交換意見，但承認雙方存在分歧。他接受訪問時指雙方對話具有建設性，並指俄方事前已通報有關空域被定位為特殊軍事行動領域，警告其他飛機不要進入。

白宮發言人柯比（John Kirby）指，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）已向總統拜登（Joe Biden）通報事件，但指國防部官員未就事件和俄羅斯當局對話。

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責任編輯：李俊儀

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