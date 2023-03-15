▲ 【HSBC滙豐】滙豐據報將英國新晉高級銀行家底薪削25% 應對當地或取消銀行業獎金上限規定

據《彭博》報道，英國政府或將取消銀行家獎金上限，HSBC滙豐 （00005） 先將英國一些剛晉升的投資銀行家基本薪金下調25%。知情人士透露，滙豐目前部分新提拔的董事總經理基本薪金一般在22.5萬英鎊（約214.7萬港元）左右，而已經處於相同級別的銀行家基本薪金為30萬英鎊（約286.3萬港元）。

報道指，這一決定與英國政府計劃取消銀行家獎金上限有關。歐盟近十年前規定，「重大風險從業人員」浮動薪資上限是基本工資的兩倍，當時英國還是歐盟的成員國。英國央行一項研究發現，對銀行家獎金設置上限，會導致銀行調整而非減少該地區員工的整體薪酬。

英國首相辛偉誠政府計劃對這項規定做出調整，以提高脫歐後倫敦金融城的競爭力，不過目前來看相關公司反應謹慎。意見徵詢期將於3月31日結束。

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編輯：姚卓然

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