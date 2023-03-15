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【SIVB】矽谷銀行首席風險官去年大部分時間「無影」　聯儲局據悉將調查

股市 09:11 2023/03/15

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【SIVB】矽谷銀行首席風險官去年大部分時間「無影」　儲局據悉將調查

矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）倒閉引發連串風波。報道引述知情人士指，聯儲局正調查矽谷銀行去年大部分時間沒有首席風險官一事，以作為對矽谷銀行倒閉調查中的一部分。

根據矽谷銀行於2023年的股東委托書中披露，首席風險官Laura Izurieta於10月離職，但從4月已開始停止履職。矽谷銀行表示，Kim Olson在去年12月接任首席風險官。Kim Olson常駐紐約，與該行其他多數高層相距甚遠。

矽谷銀行被聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）接管前，主要監管機構為三藩市聯邦儲備銀行負責。三藩市聯邦儲備銀行此前表示，將對其監管展開內部調查，並將在5月1日公布結果。

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責任編輯︰梁浩碩

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