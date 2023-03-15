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【AAPL】蘋果一些部門據報取消4月獎金發放或晉升計劃　又減慢招聘速度

股市 09:01 2023/03/15

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【AAPL】蘋果一些部門據報取消4月獎金發放或晉升計劃　又減慢招聘速度

據《彭博》引述知情人士透露，蘋果（美：AAPL）將在一些部門減少獎金發放次數，只留下在10月統一發放獎金及晉升，並同時擴大削減成本的措施。

知情人士指，蘋果將減少一些公司部門員工的獎金發放次數。蘋果通常每年發放獎金和晉升員工一次或兩次，具體取決於部門，時間通常是在4月和10月。根據新計劃，公司下個月將不會發放獎金或晉升，所有部門都將按年度時間表，只在10月發放獎金。

雖然如此，蘋果大多數部門都已經採用了每年一次的獎金和晉升安排，包括軟件工程和服務在內，但運營、公司零售和其他部門的員工仍在實行即將取消的一年兩次獎金發放安排。

另外，蘋果在工程以外的許多部門大幅放緩了招聘速度，並將凍結更多職位招聘，又懸空已離職員工的職位空缺，同時，還在密切關注差旅預算，而公司則沒有裁員。

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編輯：姚卓然

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