保誠「優秀人才培訓師」 傳承優良文化 實現合作共贏

保誠保險有限公司（保誠）一直本着以客為本的服務理念，在人才招募和發展上力求突破，以配合市場形勢與企業發展大局。為使公司的優秀服務理念與團隊成功經驗得以承傳，保誠近年力推「優秀人才培訓師」（前身為「榮譽培訓導師」）計劃，定期邀請傑出團隊領袖分享營銷管理、團隊發展與招募、客戶服務及理賠，乃至領導才能的獨特見解。

今期專訪的4位保誠精英領袖，入行年資縱然不同，然而他們卻擁有兩個共通點：目標堅定、方向清晰；同時透過擔任「優秀人才培訓師」，將個人成功經驗與正向心態薪火相傳，為行業貢獻所長。



領導如僕人 鄭鏗源無私付出回饋業界



領袖和僕人必然處於對立層面？保誠資深區域總監鄭鏗源（Henry）35年來本着「領導如僕人」的信念帶領團隊、服務客戶，並積極參與業界組織，為理財策劃行業持續發展作出貢獻。「真正的領袖應時刻懷着『非以役人，乃役於人』的心態待人，為他人帶來更多快樂和價值。」

80年代大學畢業後，鄭鏗源起初投身社工行列，後來在機緣巧合下了解到保險業的特點和價值，經深思後決定轉換跑道。入行後，鄭鏗源一直以關心別人需要為出發點默默耕耘，除26次取得百萬圓桌（MDRT）會員資格外，更常以「烏龜的哲學」勉勵新人。

「理財策劃是一份長遠經營的事業，只要找到方向一直前行，即使速度較他人慢，你的生命也會同樣豐盛，得着滿滿。」鄭鏗源說。

基於這份服務他人的信念，鄭鏗源不但經常與團隊成員分享其從業見聞和經驗，更成為保誠資深優秀人才培訓師，亦先後出任香港人壽保險經理協會（1998至1999年度）及香港人壽保險從業員協會（2020年度）會長，與同業攜手推動業界邁向更專業發展。

「這些經驗對我而言是很好的歷練，既可提升個人培訓技巧，更可擴闊人脈，為日常工作帶來幫助。」鄭鏗源直言30多年來，個人事業帶來的挑戰與滿足感從未間斷，成為其為客戶及同業服務的最佳動力。

▲ 鄭鏗源本着「非以役人，乃役於人」的心態待人，致力為他人帶來更多快樂和價值。

助建正向思維 謝炎強冀成為別人的貴人



常言道：「態度決定高度，心態決定境界」。面對變化萬千的市場，惟有具備清晰的目標與堅定的心態，才能時刻保持最佳狀態。「所以我一直以『永遠保持強烈的企圖心』作為座右銘，在培訓上亦較着重學員的心態培訓，協助他們訂定願景和目標，從而獲得不斷求進的動力。」保誠區域總監謝炎強（Keith）如是說。

求學時期已立志創業，明確的目標不只令謝炎強在個人事業上屢創佳績，其團隊亦人才輩出，並因而獲邀擔任資深優秀人才培訓師。「我期望運用自己的知識和經驗，加上一些提點，助後輩走上康莊大道，努力成為別人的『貴人』。」

投身理財策劃行業逾20年，謝炎強深明團隊管理絕非易事，因此他積極透過計劃與其他新晉經理分享管理心得，並為有意躋身管理階層的同事提供建議。

「我相信Law of Attraction（吸引力法則），當伙伴們都目標清晰，而且願意分享、努力自我增值，無論是團隊或公司都會有正面的改變。」謝炎強形容公司臥虎藏龍，「優秀人才培訓師」計劃除可令公司不假外求地強化人才培育能力，更可提升凝聚力。「透過備課以至課程中的互動，自己亦有所得着，做到教學相長，實現個人、團隊及公司三贏。」

▲ 謝炎強期望透過知識與經驗傳承，助學員建立清晰的目標與堅定的心態。

承先啟後 鍾孟智、張瀚文為後來者指路



理想的學習環境對每個人同樣重要，保誠資深區域經理鍾孟智（Anthony）投身保險財策行業19年，從白紙一張到成為團隊領袖，曾15度取得百萬圓桌（MDRT）會員資格，更成為「榮譽榜」（Honor roll）成員，他謙稱一切歸功於保誠薪火相傳的文化，以及上司和前輩的無私指導和分享。

「公司重視傳承，我入行時曾獲其他團隊和區域的前輩指導，所以有機會我亦希望能貢獻所長。」擔任優秀人才培訓師多年，鍾孟智直言一直以「上善若水」的信念與同事分享個人經驗。「我未有想過自己的分享能帶來多大價值，只期望當中某些點滴能如水一樣在不知不覺間滋潤同業。」同為優秀人才培訓師的張瀚文（Claire）亦深感認同。「作為導師首要能放下身段，願意把自己最好的知識和經驗與人分享。」

來港修讀金融學碩士的張瀚文畢業後隨即加入保誠，縱然面對語言文化不同、人脈欠奉等挑戰，她仍堅信「人生沒有白走的路，每一步都算數。」最終她憑過人努力跨過險阻，7度榮膺百萬圓桌（MDRT）會員資格，包括4次超級會員（COT）。面對不同背景和資歷的公司伙伴，張瀚文認為生動及互動的教學模式，以及重點提示，有助同事更易吸收行業知識和經驗。「傳承絕非易事，假如學員們從我的分享中有所收穫，並在他們日常工作中活學活用、付諸實踐，已教我相當滿足。」

▲ 受惠於公司的傳承文化，鍾孟智（左）與張瀚文期望能貢獻所長，令更多同事受惠。

（特約）