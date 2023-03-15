【港股市況】阿里巴巴升逾3%　滙豐反彈近2%　恒指高開275點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股昨曾跌逾500點創今年新低後，大市今早反彈高開逾200點。ATM向上，其中阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%、美團 （03690） 升近2%，滙豐 （00005） 反彈近2%，恒指高開275點，開報19523點，科指升2.3%，報3876點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：31】百度 （09888） 將於明日（3月16日）舉行「文心一言（Ernie Bot）」發布會，股價今早升逾4%。

【09：30】中國飛機租賃 （01848） 績後跌近4%，開市後低開4.81元。

【業績｜飛機租賃】中國飛機租賃去年純利跌86% 減派息至15仙、周息率6厘

【09：24】電視廣播 （00511） 發盈警，加上有長期基金股東此前趁大升市走貨，電視廣播股價今早逆市低開逾7%。

【盈警｜TVB】電視廣播料去年淨虧損擴大至介乎7.9億至8.3億元 香港電視廣告市場疲弱抑制廣告收入增長

【電視廣播TVB】長期基金股東趁大升市走貨 Dodge&Cox上周沽貨套現7800萬元

【09：22】ATM向上，其中阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%、美團 （03690） 升近2%，滙豐 （00005） 反彈近2%，恒指高開275點，開報19523點，科指升2.3%，報3876點。

【阿里巴巴9988】杭州市市監局：希望阿里巴巴帶頭更多平台企業飛得更高

【09：13】期指開報19536點，升272點或1.4%。

【08：35】平保 （02318） 、長建 （01038） 、電能 （00006） 等將於今日公布業績。

【08：31】恒指黑期升327點，報19520點，道指期貨跌48點，報32354點。

【08：05】【家電股】海信家電調整A股回購方案 回購價格上限升至不超過21元人幣

【07：45】【國泰重建】林紹波：今年急請人及培訓機師 冀恢復盈利

【07：45】【Morning精點】瑞信財報發現「重大缺陷」｜港府下周「開壇」、逾百頂尖家族辦公室雲集

【07：45】港股ADR收報19564點，升316點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報55.14元，較港收市價高1.49元或2.8%。騰訊 （00700） ADR折合報348.38元，較港收市價高6.78元或近2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.26元，較港收市價高2.26元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國稱被俄羅斯擊落無人機，是兩國罕見的軍事對撼，一度令美股蒸發逾480點升幅，不過，局勢未有進一步惡化，道指迅即恢復風險胃納，回復聚焦美國通脹數據符預期 ，道指最終升336點，報32155點；標指升64點，報3920點；納指升2.1%，報11428點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市勁彈285點 阿里美股高港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】加科思－B、招金礦業、中通快遞－SW

責任編輯︰梁浩碩