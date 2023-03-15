【港股市況】百度升近半成　滙豐反彈2%、友邦逆市跌逾1%　恒指半日升242點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股昨曾跌逾500點創今年新低後，大市今早反彈，恒指高開275點，早段曾升近500點，高見19745點，其後升勢回順，恒生指數半日升242點，報19490點，成交602.6億元。科指升1.9%，報3861點。ATM升逾1%至2%，百度 （09888） 升近5%，港交所 （00388） 升逾3%，滙豐 （00005） 升逾2%，友邦 （01299） 則反彈乏力，逆市跌逾1%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升242點，報19490點，成交602.6億元。科指升1.9%，報3861點。ATM升逾1%至2%，百度 （09888） 升近5%，港交所 （00388） 升逾3%，滙豐 （00005） 升逾2%，友邦 （01299） 則反彈乏力，逆市跌逾1%。

【12：00】【裕澤香江】許正宇預告下周發布家族辦公室政策宣言

【11：52】港股中午收市前，升幅收窄約210點，報19459點，科指升1.6%，報3850點。

【11：34】【國產ChatGPT】商湯發布多模態多任務通用大模型「書生（INTERN）2.5」 股價升2%

【11：31】A股向上，上證半日升0.7%，深證升0.4%，創業板指升0.2%。

【11：25】中資電訊股個別發展，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 逆市跌2%，中移動 （00941） 升0.4%。

【11：16】ATM升幅收窄，升逾1%至2%，滙豐 （00005） 升逾2%，港交所 （00388） 升逾4%，友邦 （01299） 跌0.6%，恒指升約340點，報19586點，科指升2.4%，報3880點。

【11：10】【HKBN】太盟PAG據報有意加入競購香港寬頻 股價升逾半成

【11：10】領展 （00823） 最新逆市跌逾1%，低見48元，領展股權 （02915） 跌一成，低見3.72元。

【11：09】中科生物 （01237） 升1.4倍，高見0.127元，暫為升幅最大股份，成交926萬元。

【11：06】友邦 （01299） 反彈乏力，最新逆市跌0.3%，低見80.5元。

【11：04】鴻騰精密 （06088） 去年純利按年升23%至1.7億美元，股價績後跌近一成，低見1.89元。

【11：02】港股升勢略為回順，恒指最新升約363點，報19611點，科指升2.5%，報3886點。

【10：53】【中國經濟】中國首兩月社會消費品零售額升3.5%符預期 房地產開發投資續挫5.7%惟勝預期

【10：33】內房向上，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升3%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 升逾6%，雅居樂 （03383） 升半成。

【10：31】大市維持逾400點升幅，恒指最新升約448點，報19696點，科指升3.2%，報3912點。

【10：23】領展 （00823） 逆市跌0.8%，領展股權 （02915） 跌逾5%，低見3.72元。

【10：18】博安生物 （06955） 連續第二日炒上，最新升逾46%，今早曾破頂高見40元，成交1498萬元。

【10：16】汽車股反彈，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升逾3%，廣汽 （02238） 升逾2%，長汽 （02333） 升0.9%。

【10：10】百度升幅擴大至逾6%，高見137.9元。

【10：08】滙豐 （00005） 升幅擴大至近3%，高見55.25元。

【09：54】港交所 （00388） 造好，股價升4%，高見335元。

【09：50】平保 （02318） 績前升近4%，國壽 （02628） 升3%，太保 （02601） 亦升近4%。

【09：47】佳兆業 （01638） 股價止跌反彈一成，早段高見0.38元。

【09：47】毛記葵涌 （01716） 股價回吐，逆市跌13%，低見0.76元。

【09：43】ATM升逾3%至4%，滙豐 （00005） 反彈逾2%，恒指最新報19674點升426點，科指升3.3%，報3914點。

【09：41】嗶哩嗶哩 （09626） 早段升逾6%，快手 （01024） 升近半成。

【09：35】【長和系】長江生命科技跌2.5% 去年少賺19%、末期息減兩成至0.8分 財務成本顯著上漲及外幣匯率影響

【09：35】阿里巴巴 （09988） 開市後升幅擴至4%，大市升近400點。

【09：31】百度 （09888） 將於明日（3月16日）舉行「文心一言（Ernie Bot）」發布會，股價今早升逾4%。

【09：30】中國飛機租賃 （01848） 績後跌近4%，開市後低開4.81元。

【業績｜飛機租賃】中國飛機租賃去年純利跌86% 減派息至15仙、周息率6厘

【09：24】電視廣播 （00511） 發盈警，加上有長期基金股東此前趁大升市走貨，電視廣播股價今早逆市低開逾7%。

【盈警｜TVB】電視廣播料去年淨虧損擴大至介乎7.9億至8.3億元 香港電視廣告市場疲弱抑制廣告收入增長

【電視廣播TVB】長期基金股東趁大升市走貨 Dodge&Cox上周沽貨套現7800萬元

【09：22】ATM向上，其中阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%、美團 （03690） 升近2%，滙豐 （00005） 反彈近2%，恒指高開275點，開報19523點，科指升2.3%，報3876點。

【阿里巴巴9988】杭州市市監局：希望阿里巴巴帶頭更多平台企業飛得更高

【09：13】期指開報19536點，升272點或1.4%。

【08：35】平保 （02318） 、長建 （01038） 、電能 （00006） 等將於今日公布業績。

【08：31】恒指黑期升327點，報19520點，道指期貨跌48點，報32354點。

【08：05】【家電股】海信家電調整A股回購方案 回購價格上限升至不超過21元人幣

【07：45】【國泰重建】林紹波：今年急請人及培訓機師 冀恢復盈利

【07：45】【Morning精點】瑞信財報發現「重大缺陷」｜港府下周「開壇」、逾百頂尖家族辦公室雲集

【07：45】港股ADR收報19564點，升316點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報55.14元，較港收市價高1.49元或2.8%。騰訊 （00700） ADR折合報348.38元，較港收市價高6.78元或近2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.26元，較港收市價高2.26元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國稱被俄羅斯擊落無人機，是兩國罕見的軍事對撼，一度令美股蒸發逾480點升幅，不過，局勢未有進一步惡化，道指迅即恢復風險胃納，回復聚焦美國通脹數據符預期 ，道指最終升336點，報32155點；標指升64點，報3920點；納指升2.1%，報11428點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市勁彈285點 阿里美股高港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】加科思－B、招金礦業、中通快遞－SW

責任編輯︰梁浩碩