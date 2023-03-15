▲ 【科技股女股神】Cathie Wood旗艦基金ARKK上周五獲近4億美元流入 為2021年4月以來最多

根據彭博匯編數據，科技股女股神Cathie Wood旗下ARK旗艦基金ARKK（美：ARKK）上周五吸引了3.97億美元的資金流入，是自2021年4月以來最大規模的資金流入。ARKK周二收升2.1%，報37.77美元。

當時在2021年4月，該基金的資金流入創下歷史最高水平，當年投資者總計投入資金金額高達96億美元。

不過，近期股市表現慘淡，ARKK上周下跌11%，創自去年9月以來的最差表現。同時，交易員近幾周加大了對做空ARKK的押注。根據IHS Markit的數據，該ETF產品約21%的流通股被沽空。

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編輯：姚卓然