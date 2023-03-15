【SIVB】一周內三銀行相繼倒閉　穆迪下調美國銀行業評級展望至「負面」　道富銀行CEO斥反應嚴重過度（第二版）

▲ 【SIVB】一周內三銀行相繼倒閉 穆迪下調美國銀行業評級展望至「負面」

矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）倒閉風波觸發市場動盪，評級機構穆迪（Moody's）下調美國銀行業評級展望，將評級由「穩定」下調至「負面」，因矽谷銀行、Silvergate Bank、Signature Bank不到一周內相繼倒閉。

穆迪表示，雖然監管機構宣布矽谷銀行和Signature Bank所有儲戶不會有任何損失，不過銀行儲蓄的快速大幅下降，以及投資者信心受到的影響凸顯出，利率快速上升加劇美國銀行業資產負債管理風險。

報告指，銀行業有大量未實現證券損失，有非零售和無存款保險的儲戶的銀行，可能仍然對攬儲競爭和儲戶撤離較為敏感，這會對融資，流動性，盈利和資本產生不利影響。

穆迪此前還將美國六家銀行的評級置入負面觀察名單，包括First Republic Bank、Western Alliance Bancorp、Intrust Financial Corp、UMB Financial Corp.、Zions Bancorp以及Coomera Inc.。穆迪表示，相關銀行資產組合中存在未實現虧損，且盈利有風險。

道富銀行CEO斥穆迪反應嚴重過度

然而，道富銀行首席執行官Ron O’Hanley認為，穆迪下調美國銀行體系展望是「反應嚴重過度」。他指，在三家銀行倒閉後，監管機構已讓市場放心，有關銀行在資產和負債方面都存在很多獨特的情況，並認為評級機構以同樣的方式對待整個行業是沒有幫助的。

O’Hanley指，監管機構處境非常艱難，一方面，他不認為矽谷銀行本身會構成系統性風險，但另一方面其危機顯然仍在繼續蔓延。他認為監管機構需要向市場提供一些保證，他們已經做到了這一點。這一切都關乎信心和信任。



另外，他還預計利率上升趨勢還將持續，即使聯儲局可能暫停加息，但通脹仍在上升，因此預計年底不會降息。

（第二版加入道富銀行）

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責任編輯︰梁浩碩