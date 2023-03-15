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【家電股】海信家電升7%、A股亦升8%　調整A股回購方案　回購價格上限升至不超過21元人幣

股市 09:46 2023/03/15

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【家電股】海信家電調整A股回購方案　回購價格上限升至不超過21元人幣

海信家電 （00921） 公布，調整回購公司A股股份方案，將回購價格上限由不超過每股17元人民幣調整為不超過每股21元人民幣，將回購資金總額由不低於0.9945億元人民幣且不超過1.9890億元人民幣，調整為不低於1.2285億元人民幣且不超過2.4570億元人民幣。

海信家電周三（15日）升7.2%，報11.6元，其A股（深：000921）升8.4%，報19.39元人民幣。

公司指，此乃鑑於公司近期股價變化，為保障本次回購股份的順利實施，同時有效維護投資者利益，在綜合考慮公司財務狀況、經營情況以及未來盈利能力和發展前景後，公司對本次回購股份方案部分內容進行調整。


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編輯：姚卓然

 

 

港股 海信家電（00921） A股 回購 家電
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