矽谷銀行事件掀骨牌效應　聯儲局左右為難進退維谷

矽谷銀行事件影響席卷全球金融市場，環球風險情緒起伏不定，被視為「恐慌指標」的VIX 指數曾一度升超過20%，反映標普短期內引申波幅為5個月的新高。加息預期銳減，利率期貨市場顯示終值大幅降至約4.7%，市場預期下週一半機會暫停加息，美債殖利率普遍下跌，利率敏感的2年美債殖利率於四日內暴跌100基點，一度跌穿4%水平。雖然美國監管機構反應迅速，在事件發生的48小時內決定由聯邦存款保險公司（FDIC）接管該銀行及承保所有存款，以維持存戶的信心。但其後監管機構把有同類風險的Signature Bank關閉，令投資者對銀行業整體流動性和系統性風險的擔憂擴大，美國銀行業版塊普遍走弱，風險資產受挫。其影響力甚至擴散至加密貨幣市場，因用作維持全球第二大穩定幣USDC和美元掛鉤的資產中，現金儲備部分有約三成存放於矽谷銀行，市場恐慌之下USDC一度出現持續性脫鉤。

筆者認為，現時聯儲局正處於左右為難的局面，因為他們需同時解決兩個問題──保持金融系統穩定和抗擊通脹。而關鍵在於，聯儲局能否把通脹和金融系統風險分開應對。現時，美國當局已動用緊急貸款、銀行融資機制、存款保障等工具，以消除事件所產生出的金融風險，以及提供足夠流動性保護類似的地區性銀行，但最終結果仍然難料一旦聯儲局能成功制止金融風險溢出，便可繼續使用利率工作對抗通脹。

責任編輯︰梁浩碩