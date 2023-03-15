【國泰重建】林紹波：今年急請人及培訓機師　冀恢復盈利

▲ 林紹波指，國泰到急速地重建，但現時最大的問題是人手不足，以迎接急彈的旅遊需求。

國泰航空 （00293） 行政總裁林紹波接受多個外國媒體包括彭博及CNBC訪問時表示，國泰有望在今年恢復盈利，明年客運量可達100%，但建立足夠團隊仍是最大的風險之一。

林紹波指，國泰到急速地重建，但現時最大的問題是人手不足，以迎接急彈的旅遊需求。不僅是國泰，而且是整個行業的生態系統，無論是空中服務人員，還是地勤，都需要人手。至於中國使館將重新發放赴華簽證，林紹波表示，對航空流量非常樂觀。

林紹波預期，今年底客運量可達到7成，「這取決於能否在整個系統中，聚集到所需的資源，目前為止，我們正步入正軌，已達到5成，到努力爭取年底可達到7成目標。」貨運量亦有望可回到85%。

林紹波指出，國泰情況與其他航空公司不同，其一，香港機組人員受到全世界最嚴格的檢疫條件，香港去年底才開始解封，較其他地區都遲。因此，自疫情大流行以來，國泰客運量一直處於非常低水平，而機師執照很多亦已過期，無法有足夠的飛行以保持資格，國泰不得不分配時間和資源來重新培訓其飛行員。

林紹波認為，國泰最大的風險，在於能否建立團隊，令整個生態系統有充足的資源。「我們正非常努力地解決這個問題，以便能夠盡快恢復到大流行前的能力。」

即使今年計劃招聘3千人，員工數目仍低於2019年，疫情改變航空公司的營運方式，以及提高了效率，「我們不能只看員工人數，很多工作方式已改變。」

至於派息，他指今年未必恢復派息，這取決於業務表現，現時才3月，要落定論仍為時尚早，要先支付政府所有優先股累計股息，然後才考慮分紅。

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記者：譚志偉