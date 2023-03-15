【大型招聘】數碼港3月底辦招聘博覽 提供逾1500大型企業科技公司職位 智慧生活範疇職位空缺最多

「數碼港互動招聘博覽2023」將於3月24日至25日（星期五至六）舉行。隨著社會復常，政府增撥資源發展創新科技，不論傳統企業、政府機構以及初創企業對創科人才的需求均與日俱增。今年數碼港互動招聘博覽回歸實體，同時配合網上元素，供招聘人員與求職者虛擬互動。作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地。



是次招聘博覽主題為「Kickstart Your Tech Career」，為有志投身創科的人士帶來大量就業機會，壯大本港創科人才庫。今年招聘博覽吸引逾 150 間科技企業及初創公司參加，涵蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈和網絡安全等行業，合共提供逾1,500個職位空缺。



【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

數碼港三大範疇—金融科技、智慧生活和數碼娛樂當中，涵蓋智慧生活範疇的職位空缺最多，有 470 個職位空缺，反映隨着香港積極發展智慧城市和數字經濟，相關工作人才需求日益增加。另外，數碼港作為香港最大的金融科技集群，加上金融科技業發展迅速，金融科技亦有超過 220 個職位空缺。數碼娛樂方面有超過 110 個職位空缺，較去年大增，反映數碼娛樂作為新興行業，正迅速冒起，行業人才需求殷切。



今年的互動招聘博覽將以「Kickstart Your Tech Career」為主題，實體招聘博覽將於 3 月24 至 25 日於數碼港舉行，並設有 80 個實體展位。博覽有一系列論壇及招聘講座，邀請業界先驅探討創科行業的最新發展，求職者更可了解創科最新潮流，例如 Web3、元宇宙、金融科技、STEAM教育等最新發展機遇，以及入行「貼士」等。博覽亦繼續為求職者提供即場的履歷諮詢服務，協助有志投身創科行業的人才打造最強履歷，增加取錄機會。

《iMoney》讀者理財調查結果揭曉 港股成增持目標 大家投資前最關注邊個因素? ，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

所有職位亦同時會上載到數碼港的一站式招聘平台「iTalent」，求職者更可在平台上與僱主直接對話及視像會面。平台亦利用數碼港初創的科技，以人工智能幫助年青人評估面試表現。求職者亦可以在平台上觀看論壇及講座的直播及重溫片段。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示：「數碼港一直致力啟發、培育及推動年輕人投身創科業，並希望在疫後經濟復蘇時，加強青年就業的支援，特意舉辦招聘博覽，提供金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能及 Web3 等各類新興科技相關的熱門『筍工』。香港近年重點發展創新科技，政府亦積極推出「搶人才」措施，培養本地人才以及吸引外來人才。加上隨著經濟復蘇，各行各業的數碼轉型速度持續加快，對創科人才的需求有增無減。數碼港的招聘博覽為企業和有志投身創科人士提供配對平台，幫助企業及機構加快覓得合適人才，吸納新血，增強行業發展動能。」



【高鐵服務】高鐵即日起重啟長途列車服務 往肇慶東潮汕等廣東省14點，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

於香港紮根逾 70 年的綜合企業大昌行集團亦將於是次招聘博覽聘請數碼科技人才，提升業務發展上的科技應用，包括新零售等。大昌行集團企業管理總監楊寶茵表示：「隨時代發展，大昌行亦與時並進，積極於多元化業務營運融入創新科技，我們期待通過今次招聘博覽，覓得有熱誠的年青人才加入公司，推動業務發展。」

為加深求職者了解行業招聘趨勢，數碼港將於招聘博覽期間舉行約 50 個職業論壇及招聘講座數碼港亦與不同團體合作，包括與扶輪社合作舉行的「想像未來」 職業導向日，請來不同界別的資深人士，分享國際視野、可持續發展、網絡安全等多元化内容，啓發家長及青少年，為未來職涯發展做好準備。

【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍