【券商點睇】復甦節奏略低於預期？ 九毛九股價阻力大

國信證券報告指，2023年是九毛九（09922）旗下的慫火鍋品牌規模擴張和盈利漸入佳境之年。慫火鍋是公司孵化的重慶火鍋品牌，聚焦年輕人群體，首店開業於2020年8月，客單價約每人150元人民幣，目前全國門店合計29家，區域布局以華南為主。

該行認為，慫火鍋單店模型漸趨穩定，現階段成熟門店單店淨利潤率有望達到8%以上，未來模型仍有優化空間。考慮品牌運營效率和品牌定位，2026年中期空間看至500家。

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另一方面，首兩個月公司旗下的太二、九毛九同店恢復至去年同期101%及97%，部分投資者認為復甦節奏略低於預期，加上國內流感導致行業復甦面臨不確定性，故公司短期走勢相對承壓。但該行認為核心品牌太二門店模型成本槓桿優化下，盈利能力預計穩定，且酸菜魚賽道龍頭地位依舊穩固。

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同時，慫火鍋拓店節奏邊際提速且盈利拐點已至。基於對慫火鍋品牌的看好，該行預計公司2023年溫和復甦，業績略有下調；2024年考慮慫火鍋放量帶動，上調業績預測，且極大程度上強化公司的多品牌成長邏輯，暫給目標市值379億元，對應2024年市盈率約30倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛