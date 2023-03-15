【券商點睇】堅定擴能鞏固成本優勢 信義光能賣增長概念

引述天風證券報告，信義光能（00968）2022年收入205億元，按年升28%，純利38.2億元，按年減少22%。其中，下半年收入108億元，按年升36%，較上半年增加12%；純利19.2億元，按年升3%，較上半年增1%。下半年收入延續強勁同、環比增長，利潤略低於該行前期預期。

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信義光能作為光伏玻璃行業龍頭成本優勢地位穩固，堅定擴產，持續的行業景氣低迷狀態或有助於行業供給格局優化，預計公司光伏玻璃市場份額穩步提升，成本等領先優勢有望持續鞏固並強化。下游方面，公司光伏電站業務盈利優、有發展空間、預計現金流持續優化，與光伏玻璃有較好協同，中長期穩健成長值得期待。此外，公司前期公告的年產6萬噸多晶硅項目穩步推進，預計2023年底開始試產，或有機會成為公司增長新動能。

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結合光伏玻璃景氣位置及原燃料價格情況，該行調整光伏玻璃價格及成本假設，同時考慮公司新增產能情況，下調公司2022至2023年純利預測至58億元、78億元，新增2025年純利預測104億元。結合公司龍頭地位及增長前景，給予公司2023年目標市盈率20倍，下調目標價至13.14元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛