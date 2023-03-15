【券商點睇】加速轉型提升新能源車滲透率 吉利能否啟動成長周期？

國內汽車行業爆出減價戰，使得汽車股普遍受壓，車企轉型成了不可逆轉的趨勢。國泰君安發表報告指，吉利汽車（00175）短期股價波動逐漸消退，新能源銷量逐漸提速，帶動滲透率穩步向上，銀河系列的產品創新、銷售渠道改革將推升公司盈利能力和拉升銷售單價。該行認為吉利新一輪成長周期已開啟，2023年將是公司新能源成長重要之年。

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由於特斯拉大幅降價策略致行業的鯰魚效應形成，2023年會是行業內捲之年，「以價換量」策略將成為主題。此外，公司已正式完成高端極氪、中高端吉利銀河、中低端幾何的全價位布局，公司市場份額有望逐步提升。隨着極氪及幾何新車相繼推出，以及吉利銀河系列全新發布，更加完善的產品矩陣配合純電、插混雙雙發力，預計將帶動公司整體銷量和市場份額提升超預期。

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該行綜合考慮到公司規模、產品矩陣優化和新能源加速轉型帶來的盈利能力和市場份額提升，2023年經營策略調整的積極影響，該行給予公司2023至2024年預測市盈率20倍及15倍，對應目標價13.33元，投資評級為「買入」。

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責任編輯：林衛