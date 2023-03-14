【阿里巴巴9988】杭州市市監局：希望阿里巴巴帶頭更多平台企業飛得更高

▲ 杭州市市監局：希望阿里巴巴帶頭更多平台企業飛得更高

杭州市市場監管局與阿里巴巴 （09988） 簽署全面深化平台經濟健康高質量發展合作協議。 市市場監管局局長麻承榮表示，雙方簽訂新一輪戰略合作協議，一、是要落實中央、省、市決策部署的實際行動，更加堅定平台企業紮根杭州、創新發展的信心。

據杭州市市場監督管理局指，將支持阿里集團在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，實現業態模式創新引領示範。

二、是要助力一號工程，增強示範引領的新動能。希望阿里集團繼續勇當政企合作、賦能發展、合規經營、創新引領的「頭雁」，在前期基礎上，推動政企信用聯動、知識產權保護、網絡消費維權合作取得新突破，帶動優化產業發展生態，帶領更多平台企業飛得更高、飛得更遠。

三、是要做優助企服務，釋放數據紅利，提升監管服務的科學化、精準化和智能化水平，守住法律底線和安全底線。

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