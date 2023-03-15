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【新股IPO】慧居科技再次遞表　去年少賺13%

新股IPO 15:22 2023/03/15

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【新股IPO】慧居科技遞表　去年少賺13%

跨省供熱服務商慧居科技遞表上市，國泰君安國際為獨家保薦人。慧居科技純利按年減少12.9%至9643.1萬元；收入按年增11.9%至14.44億元。慧居科技主要於山西、甘肅及內蒙作供熱服務，以及相關工程及節能服務EMC。截至最後實際可行日期，總實際供熱服務面積4190萬平方米。

集團預期集資額將作蘭州新區供熱調峰鍋爐建設項目，料2023至2024年度供熱服務期前完成；建設一級輸配管網及供熱服務設施、採購供熱經營的相關設備及裝置以及新密供熱準備及擴展項目，料11月前完成；以及一般營運資金。

慧居科技曾於去年6月中旬遞表，即申請已於同年12月到期。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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記者：宋佩恩


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