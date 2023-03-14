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【旅遊喜訊】資金避險情緒減　日圓滙價跌1%　兌港元5.83算

宏觀解讀 22:25 2023/03/14

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矽谷銀行事件發酵後，環球市場避險情緒升溫，一度令資金流向避險資產，曾令日圓滙價急彈。但隨著銀行系統性風險未見擴大，美股周二開市向好，科技股回升，投資市場再次回歸風險資產。日圓滙價單日跌1%，每美元兌日圓暫報134.63，兌港元回落至5.83算。

矽谷銀行倒閉曾導致市場恐慌，日圓因避險情緒反彈走揚，昨日曾高見每美元兌132.65日圓，以港元計價，每百日圓兌港元5.91算。

分析認為，資金從美元流向避險資產，加上市場預期日本央行換帥後將逐步結束寬鬆貨策，日圓滙價年內形勢大好。但現時市場料聯儲局月內仍會加息，支撐美元走勢，令日圓急彈後出現回吐。

日本央行表示，日本金融機構對矽谷銀行的直接敞口有限，而在矽谷銀行倒閉後，在對日本金融機構進行現場檢查時，並無任何需要額外關注的地方。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

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編輯：葉志偉

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