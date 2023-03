【Facebook母企】META再宣布裁員約1萬人　停5000個職位招聘　股價升逾5%

Facebook母企META(美:META)又裁員。META行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)向員工發信指,預計將裁員約1萬人,並暫停5000個職位的招聘。他指,在今年4月稍後,將會宣布技術部門的重組及裁員,5月稍後則會延伸到商業部門。而重組後,META計劃取消各個部門的招聘和凍結調職。

截至去年底,META約有8.6萬個員工。於去年11月,集團已宣布裁員約1.1萬。

META於美股早段升5.5%,報190.92美元。

朱克伯格此前已提過, 今年將會是「效率年(Year of Efficiency)」,並承諾將開支削減50億美元至890億至950億美元。他在信中提及,目標是將META打造為更好的科技公司,以及在困難的環境中改善公司的財務表現。

朱克伯格指,在未來數月,集團的領袖將會宣布重組計劃,重點是將組織扁平化、取消優先次序較低的項目,以及減少招聘率。

對於削減人手,他形容,進一步縮減招聘團隊的規模是艱難決定,招聘部門將於翌日知道誰受到影響。他指,在今年4月稍後,將會宣布技術部門的重組及裁員,5月稍後則會延伸到商業部門。在少數情況下,可能需要到年底才能完成這些變動。他又指,國際部門也將會有所不同,地方領袖將會跟進並披露更多細節。

總括而言,集團預期整個團隊規模將會縮減約1萬人,並會削減約5000個職位招聘。他指,重組後,計劃取消各個部門的招聘和凍結職位調動,另外,集團計劃今年夏天完成對混合工作年學習的分析,以便進一步完善公司的工作模型。公司還旨在全年穩定地提高開發人員的生產力和流程改進。

朱克伯格:決定艱難但無可奈何

朱克伯格形容,「這(決定)是艱難的,但沒有其他辦法(This will be tough and there’s no way around that)。這意味要與對公司的成功作出貢獻、才華及熱情洋溢的同事說再見。他們致力達成公司的使命,我個人對他們所作出的努力表示感謝」。

朱克伯格又指,知道提前幾個月分享重組和裁員計劃會帶來一段充滿挑戰的時期,但公司旨在響應此前反饋,稱希望公司在任何重組計劃更加透明。他相這些變化將產生正面的影響。

編輯:袁諾曦