【Facebook母企】META再宣布裁員約1萬人　停5000個職位招聘　股價升逾5%

Facebook母企META（美：META）又裁員。META行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）向員工發信指，預計將裁員約1萬人，並暫停5000個職位的招聘。他指，在今年4月稍後，將會宣布技術部門的重組及裁員，5月稍後則會延伸到商業部門。而重組後，META計劃取消各個部門的招聘和凍結調職。

截至去年底，META約有8.6萬個員工。於去年11月，集團已宣布裁員約1.1萬。

META於美股早段升5.5%，報190.92美元。

朱克伯格此前已提過， 今年將會是「效率年（Year of Efficiency）」，並承諾將開支削減50億美元至890億至950億美元。他在信中提及，目標是將META打造為更好的科技公司，以及在困難的環境中改善公司的財務表現。

朱克伯格指，在未來數月，集團的領袖將會宣布重組計劃，重點是將組織扁平化、取消優先次序較低的項目，以及減少招聘率。

對於削減人手，他形容，進一步縮減招聘團隊的規模是艱難決定，招聘部門將於翌日知道誰受到影響。他指，在今年4月稍後，將會宣布技術部門的重組及裁員，5月稍後則會延伸到商業部門。在少數情況下，可能需要到年底才能完成這些變動。他又指，國際部門也將會有所不同，地方領袖將會跟進並披露更多細節。

總括而言，集團預期整個團隊規模將會縮減約1萬人，並會削減約5000個職位招聘。他指，重組後，計劃取消各個部門的招聘和凍結職位調動，另外，集團計劃今年夏天完成對混合工作年學習的分析，以便進一步完善公司的工作模型。公司還旨在全年穩定地提高開發人員的生產力和流程改進。

朱克伯格：決定艱難但無可奈何

朱克伯格形容，「這（決定）是艱難的，但沒有其他辦法（This will be tough and there’s no way around that）。這意味要與對公司的成功作出貢獻、才華及熱情洋溢的同事說再見。他們致力達成公司的使命，我個人對他們所作出的努力表示感謝」。

朱克伯格又指，知道提前幾個月分享重組和裁員計劃會帶來一段充滿挑戰的時期，但公司旨在響應此前反饋，稱希望公司在任何重組計劃更加透明。他相這些變化將產生正面的影響。

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編輯：袁諾曦