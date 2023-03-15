▲ 【美股業績】Prenetics去年經調整EBITDA增7成 轉攻精準腫瘤學業務

本地基因及腫瘤學科企Prenetics（美：PRE）公布全年收入2.76億美元，按年持平；經調整EBITDA利潤5830萬美元，按年增71.3%，列帳虧損擴大12.4%至1.95億美元。Prenetics收市跌6.4%，收報0.81美元。

集團首席執行官楊勝武表示，由於新冠疫情有所緩解，集團已完成2800萬份測試。Prenetics現時正專注精準腫瘤學業務，收購ACT Genomics，為FDA認可癌症基因檢測。集團去年聘請莫樹錦作顧問，集團將調整人才提供基因學及腫瘤學方案，包括癌症早期檢測。

楊勝武已於去年底裁減約60%人手，使全年員工成本降低約1,000萬美元，認為集團仍需聚焦控制成本，相信重組有助Prenetics有效及高效地實現在提供精準腫瘤學創新解決方案的新目標。集團認為現時市值並不反映Prenetics真實價值，將執行2,000萬美元股票回購計劃，相信股東可從中受益。

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記者：宋佩恩