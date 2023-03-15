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【大行看法】宏利料中等機會加息0.25厘　美國系統性風險低

宏觀解讀 07:49 2023/03/15

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【大行看法】宏利投資Frances Donald：中等機會加息0.25厘　美國廣泛性經濟風險低

美國借貸機構接連倒閉，宏利投資管理環球首席經濟師Frances Donald預期，廣泛系統性風險低；市場對銀行體系仍有信心，但情況令人擔憂。他預期硬著陸及失業率上升風險偏高，經濟於第四季度陷負增長，美國或提早現衰退。

宏利認為美國或中等機會加息0.25厘，此舉反映情況較溫和，將促進當地經濟穩定，可保持未來行動靈活，但他提醒市場，通脹是重要考慮因素，可能持續更長時間。宏利較低程度認為不再加息，此舉反映聯儲局對金融體系的穩健度存在更嚴峻憂慮，或擬建立新機制，以應付日後發生的同類問題。

宏利認為市場信心及投資者心理均難料，聯儲局無法只專注對抗通脹。加息代價日增，當局需權衡加息效益，或提高加息門艦。

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記者：宋佩恩

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