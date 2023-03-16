【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%

▲ 【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點 獲瑞士央行力撑後 美股僅跌14%

在美國矽谷銀行SVB被接管陰霾下，瑞信（Credit Suisse）周二發布年報時自揭，發現內部監控具重大缺陷。 瑞信債券的一年期信貸違約掉期（CDS）飈升至1028.6點子的難以置信的高度，在歐洲股市收市前叫價更高達1317.5點，反映投資者對瑞信前景相當憂慮。瑞信CDS曲線亦轉為倒掛，意味防範立即違約的成本，高於未來違約的成本。

簡單來說，相當於投資者買保險，而成本高達10.3厘，其成本相當重，反映市場恐慌，若最終瑞信無違約，買方便損失保險金成本，反之則獲賠償。

瑞信行政總裁Ulrich Koerner接受 CAN 採訪時稱，瑞信流動性基礎實力非常強大，基本上滿足並超越了所有監管要求。瑞信歐市跌24.2%，收報1.697瑞士法郎，瑞信ADR（美：CS）美股亦曾跌逾3成，獲瑞士央行支持後，收市僅跌13.9%，收報2.16美元。

瑞士央行與瑞士金融市場監督管理局（FINMA）發布聯合聲明指，瑞信達到對系統重要性銀行施加的資本和流動性要求，如有必要，瑞士央行將向瑞信提供流動性。

外電報道指，瑞信最大股東沙特阿拉伯國家銀行的董事長Ammar Abdul Wahed Al Khudairy表示，絕不會向瑞信提供更多援助，理由有很多，而最簡單的是基於監管原因，因條例限制持股多於10%。沙特國家銀行持有瑞信9.9%。

瑞信董事長、CEO近一日不斷爭取曝光

自昨日公布年報「自揭瘡疤」後，瑞信主席Axel Lehmann、行政總裁Ulrich Koerner爭取曝光，試圖平伏市場憂慮。Lehmann強調，瑞信接受國家援助不在考慮之列，強調該行有強勁的資本比率、資產負債表，「不可以將瑞信現有問題與矽谷銀行分崩析離相提並論，尤其是我們受不同監管。」

Lehmann在沙特阿拉伯出席會議時表示，瑞信「已接受治療（We already took the medicine）」，會繼續專注現有重組計劃。

瑞信CEO：美國地區性銀行告急後 該行錄資金流入

Koerner周二出席在摩根士丹利投資論壇上表示，瑞信正在恢復盈利動力，坦言雖然目前未符合預期，但銀行正重組和削減開支，包括裁員8%。

Koerner表示，隨着美國數家地區性銀行倒閉後，市場陷入動盪，瑞信於周一見到客戶資金流入。

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記者：宋佩恩

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