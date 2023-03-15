【投行重組】瑞信：國家援助不在考慮之列　SVB倒閉後客戶資金流入

▲ 【投行重組】瑞信CEO：盈利動力見恢復 SVB倒閉後 客戶資金流入

在美國矽谷銀行SVB被接管陰霾下，瑞信（Credit Suisse）周二發布年報時自揭，發現內部監控具重大缺陷，瑞信主席Axel Lehmann、行政總裁Ulrich Koerner爭取曝光，試圖平伏市場憂慮。Lehmann強調，瑞信接受國家援助不在考慮之列，強調該行有強勁的資本比率、資產負債表，「不可以將瑞信現有問題與矽谷銀行分崩析離相提並論，尤其是我們受不同監管。」

Lehmann在沙特阿拉伯出席會議時表示，瑞信「已接受治療（We already took the medicine）」，會繼續專注現有重組計劃。

瑞信CEO：美國地區性銀行告急後 該行錄資金流入

Koerner周二出席在摩根士丹利投資論1壇上表示，瑞信正在恢復盈利動力，坦言雖然目前未符合預期，但銀行正重組和削減開支，包括裁員8%。

Koerner表示，隨着美國數家地區性銀行倒閉後，市場陷入動盪，瑞信於周一見到客戶資金流入。

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記者：宋佩恩