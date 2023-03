【投行重組】瑞信美股跌幅收窄至16%、CEO稱流動性基礎實力非常強大　憂失救CDS升至1000基點　累環球股市即瀉

▲ 【投行重組】瑞信憂失救CDS升至1000點子、美股盤前跌近10%累環球股市即瀉 主席指國家援助不在考慮之列

在美國矽谷銀行SVB被接管陰霾下,瑞信(Credit Suisse)周二發布年報時自揭,發現內部監控具重大缺陷。據最新外電報道, 瑞信債券的一年期信貸違約掉期(CDS)飈升至接近1000點子,約為瑞銀一年期CDS價格的20倍、德銀的10倍,反映投資者對瑞信前景相當憂慮。瑞信CDS曲線亦轉為倒掛,意味防範立即違約的成本,高於未來違約的成本。

瑞信(Credit Suisse)行政總裁Ulrich Koerner接受 CAN 採訪時稱,瑞信流動性基礎實力非常強大,基本上滿足並超越了所有監管要求。瑞信ADR(美:CS)美股盤前曾跌逾3成,開市後跌勢收窄,現跌16.3%,報21.0美元。

外電報道指,瑞信最大股東沙特阿拉伯國家銀行的董事長Ammar Abdul Wahed Al Khudairy表示,絕不會向瑞信提供更多援助,理由有很多,而最簡單的是基於監管原因。沙特國家銀行持有瑞信9.9%。

瑞信董事長、CEO近一日不斷爭曝光

自昨日公布年報「自揭瘡疤」後,瑞信主席Axel Lehmann、行政總裁Ulrich Koerner爭取曝光,試圖平伏市場憂慮。Lehmann強調,瑞信接受國家援助不在考慮之列,強調該行有強勁的資本比率、資產負債表,「不可以將瑞信現有問題與矽谷銀行分崩析離相提並論,尤其是我們受不同監管。」

Lehmann在沙特阿拉伯出席會議時表示,瑞信「已接受治療(We already took the medicine)」,會繼續專注現有重組計劃。

瑞信CEO:美國地區性銀行告急後 該行錄資金流入

Koerner周二出席在摩根士丹利投資論壇上表示,瑞信正在恢復盈利動力,坦言雖然目前未符合預期,但銀行正重組和削減開支,包括裁員8%。

Koerner表示,隨着美國數家地區性銀行倒閉後,市場陷入動盪,瑞信於周一見到客戶資金流入。

記者:宋佩恩

