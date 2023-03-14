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【多相】何文田瑜一示位陪你睇　現代禪風靜謐生活格調

股樓投資 20:22 2023/03/14

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華懋及港鐵合作的何文田瑜一第IB期，今開放連裝修示範單位，其中連裝修以第3B座18樓C室作設計藍本，實用面積464平方呎，採兩房間隔。客飯廳以長形開則，間隔寬敞實用，長約5.5米，闊約2.7米，層與層之間的高度約3.225米。客飯廳以淡雅灰色及淺木色為主調，並選用燈槽設計。大門旁邊設有多功能鞋櫃，具備埋消毒及充電功能。睡房與客廳同向，享九龍東海景景觀，預留衣櫃位置，擺放雙人床後可三邊下床。設計師另特意將靠近客廳的一間睡房改為書房。

3B座18樓C室連裝修示範單位

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同步開放以3座(3B)18樓C單位為藍本搭建的無改動示範單位，供準買家作對照。

3B座18樓C室無改動示範單位

 

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撰文 : 蔡子俊

瑜一 何文田 華懋 私人屋苑

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