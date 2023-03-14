【多相】何文田瑜一示位陪你睇　現代禪風靜謐生活格調

華懋及港鐵合作的何文田瑜一第IB期，今開放連裝修示範單位，其中連裝修以第3B座18樓C室作設計藍本，實用面積464平方呎，採兩房間隔。客飯廳以長形開則，間隔寬敞實用，長約5.5米，闊約2.7米，層與層之間的高度約3.225米。客飯廳以淡雅灰色及淺木色為主調，並選用燈槽設計。大門旁邊設有多功能鞋櫃，具備埋消毒及充電功能。睡房與客廳同向，享九龍東海景景觀，預留衣櫃位置，擺放雙人床後可三邊下床。設計師另特意將靠近客廳的一間睡房改為書房。

3B座18樓C室連裝修示範單位

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同步開放以3座(3B)18樓C單位為藍本搭建的無改動示範單位，供準買家作對照。

3B座18樓C室無改動示範單位

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映 【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

同場加映【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機