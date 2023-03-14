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【本地銀行】富邦銀行（香港）去年純利增41%至5.4億元

股市 19:24 2023/03/14

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富邦銀行（香港）公布，去年淨溢利5.4億元，按年增長41%。年內減值虧損總額3億元，按年增33%。集團指，淨溢利按年增長，主要由於營運收入升18%，惟部分增長被減值虧損升幅抵銷。

集團指，受淨息差擴闊及貸款和債務證券投資組合增長帶動，淨利息收入按年增加25%至16.1億元。市場利率自去年初開始由低位回升，並於下半年大幅上行，令資產收益率於重新定價後上升。整體資產收益率的改善抵銷了存款成本的增加，淨息差因而擴大13個基點至1.41%。

非利息收入按年減少4%至3.68億元，主要由於市場氣氛在2022年依然疲弱，信託基金業務和證券經紀及投資服務收入分別減少52%及30%。另一方面，信貸業務及保險業務收入分別增長42%及11%。非利息收入對總營運收入比率為18.7%。營運支出增加7%至10.46億元。

去年12月31日，計及商業票據和銀行同業貸款的減值貸款比率為0.45%，減值貸款覆蓋率為95.6%。

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編輯：胡學能

經濟 富邦銀行 香港 銀行
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