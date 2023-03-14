【長和系】招商局及中遠集團傳40億美元 洽購和記港口20%權益

近月市場消息指，新加坡主權基金淡馬錫旗下的新加坡國際港務集團（PSA），正尋求以約40億美元的代價出售和記港口20％權益，並就此與顧問合作。外電近日報道，兩大央企招商局集團和中國遠洋運輸集團等，都對PSA所持有的長和（00001）旗下和記港口業務20％權益，顯示收購興趣。

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消息指，有關項目出售過程剛剛開始，PSA正在與招商局、中遠集團和業內的其他公司進行初步談判。公司可能決定不提出要約。招商局、中遠集團、PSA和長和的代表未即時回應有關消息。消息指，有關出售可能是PSA基於在環球航運活動低迷下，審視其投資組合而作出的舉動。

根據資料顯示，PSA於2006年斥資44億美元收購和記港口業務的20%權益。和記港口另外80%股權則由長和擁有，旗下營運港口及碼頭遍及亞洲、中東、非洲、歐洲、美洲及澳洲。

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