傲瀧四房低市價15%售　仍需帳蝕1212萬離場

西貢區豪華管理式屋苑錄得蝕讓成交，世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，西貢清水灣傲瀧第15座中層B室，實用面積1,837平方呎，四房雙套，兩廳連工人套房間隔，享山景，以2,938萬元不連車位成交，實用面積呎價15,993元，屬低市價15%。

廖振雄指出，原業主於2018年9月以4,150萬元購入上址，持貨近5年至今沽售，帳面蝕1,212萬元，單位期內跌約30%。

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