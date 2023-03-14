▲ 【人民幣港股】中銀香港申請增設人民幣櫃台

港交所年內將推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」，雖然未定確實日期，但再有港股披露已申請增設人民幣櫃台。中銀香港 （02388） 最新公布，已向聯交所提交增設人民幣櫃台的申請，以示對雙櫃台模式的支持。

參考近期公告，快手 （01024） 、吉利汽車 （00175） 已披露正申請增設人民幣櫃台。

與快手、吉利汽車公告類似，中銀香港表示，相信雙櫃台模式將有助提升投資者參與人民幣櫃台的意欲，深化香港離岸人民幣市場的流動性和深度。該行補充，此事有待聯交所適時進一步公布「雙櫃台模式」開始日期等具體細節。

聯交所去年底宣布，將改良交易及結算安排，讓投資者可以互換同一個發行人發行的港幣櫃台及人民幣櫃台證券，同時引入雙櫃台莊家機制，待相關法例經立法會通過後， 從事流通量供應活動的市場莊家在進行特定交易時可以豁免印花稅。

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