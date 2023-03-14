【SIVB】瑞士百達資管拆解矽谷銀行倒閉對經濟、加息步伐、資本市場的影響

▲ 瑞士百達資管拆解矽谷銀行倒閉對經濟、加息步伐、資本市場的影響

矽谷銀行（SVB）倒閉風波觸發環球資產市動盪，甚至惹來重現金融海嘯的憂慮，雖然市場普遍不預期事件將引致全球金融系統性風險，但相信短綫將左右資本市場走勢，而且，投資需要重新評估對美國經濟、加息周期、資本市場的看法。

經濟前景

瑞士百達資產管理多元資產高級策略師賽雅倫（Arun Sai）表示，矽谷銀行倒閉是加息對經濟影響滯後的一個有力提醒，這表明經濟衰退的可能性比投資者之前認為的更大。消費者累積的超額儲蓄和企業在新冠疫情期間輕易獲得的信貸額度，延緩了加息對經濟活動的負面影響。但在SVB的倒閉顯示，不斷上升的借貸成本現在開始漫延至經濟中。現在經濟衰退的可能性比許多投資者想像的要大。

然而，瑞士百達指，SVB倒閉並不代表全球將會出現信貸緊縮，SVB欠缺多元化和薄弱的風險管理並非整個銀行業的特徵。在美國，具有系統重要性的大型銀行在風險管理和投資組合損失報告方面受到非常嚴格的監管規定。同時，在歐洲，所有銀行都被要求定期對其投資組合進行按市值計價的調整。此外，美國監管機構實施的支持措施 ，當中包括全面保護SVB存款的措施，均大幅降低了進一步發生銀行擠提的風險。

貨幣政策

鑑於近期美國經濟數據偏強，市場此前對加息50點子的預期升溫，但矽谷銀行爆煲後，加息預期急降溫，華爾街大行看法分歧，不少開始押注加息25點子，甚至按兵不動。無疑，矽谷銀行事件將令各國央行，尤其是美國聯儲局要重新評詁3月加息的力度。

賽雅倫指，各國央行現在必須考慮進一步加息對金融體系穩定性的影響。該行預計，美國量化緊縮結束的時間將早於此前的預期，主因量化緊縮對較小型銀行的影響不成比例。同時，目前看來聯儲局不太可能在下次會議加息50點。瑞士百達預計，聯儲局將加息25點，但不排除聯儲局在3月維持利率不變。

資本市場

矽谷銀行事件引發美國中小銀行的信心危機，美國銀行股在周一（13日）跳水。瑞士百達認為，金融市場的許多領域尚未完全反映出衰退的風險。市場繼續將本周期視為「通脹週期」，而非「增長週期」，這亦意味經濟衰退的風險尚未充分反映在資產估值。

賽雅倫指出，週期股、小型股和高收益債券等對增長敏感的資產類別似乎都很脆弱，故仍持謹慎態度，並減持股票。隨著市場開始消化日益加劇的經濟風險，該行料優質股將開始跑贏大市。隨通縮恢復，中期而言，預期股票與債券的相關性將轉為負值，減輕平衡型基金的壓力。當實際利率回穩、並跟隨美元走弱而逐漸下行，黃金的吸引力亦會提高。

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編輯：袁諾曦