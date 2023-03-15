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【長和系】長江生命科技跌2.5%　去年少賺19%、末期息減兩成至0.8分　財務成本顯著上漲及外幣匯率影響

股市 09:35 2023/03/15

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【長和系】長江生命科技去年少賺19%、末期息減兩成至0.8分　財務成本顯著上漲及外幣匯率影響

長江生命科技 （00775） 去年純利減少19%至1.32億元，主要因加息導致財務成本顯著上漲及外幣兌港元匯率疲弱所影響。若以2021年的利率及匯率計算，去年純利按年增長約41%。長科建議每股末期息0.8分，按年減少20%。

長江生命科技周三（15日）跌2.53%，暫報0.77元，成交94.14元。

主席李澤鉅指，隨疫情重壓舒緩，市況漸見好轉，公司有信心營運業績可望改善，但在抑制通脹的高息狀況、匯率波動及持續的地緣政局緊張，將繼續為公司財務業績帶來不明朗因素。

保健產品業務溢利增長11%

長科指，隨疫情漸見減退，供應鏈中斷及人手短缺問題於去年下半年開始呈現緩和跡象，治療黑色素瘤的疫苗seviprotimut-L由美國附屬公司Polynoma進行研發，目前已在生產第三階段關鍵臨床試驗所需藥物上取得若干進展，臨床研究已獲美國食品及藥物管理局（US FDA）批准，將根據特殊方案評估協議（SPA）進行，期望在可行情況下盡快展開臨床研究。

集團稱，公司已啟動多個處於發現期及臨床前研究階段的癌症疫苗研發項目，並計劃於未來數年推進至臨床試驗階段。

農業面對嚴重水災、勞動力供應等挑戰

保健產品業務表現理想，溢利貢獻2.62億元，增長11%，若以2021年外幣兌換率計算，溢利貢獻則升約14%。

農業相關業務方面，儘管面對嚴重水災干擾供應鏈、勞動力供應及通脹情況之種種挑戰，農業相關業務去年錄得3.36億元溢利，與去年相若。若以2021年外幣匯率計算，溢利則升7%。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

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相關文章：【長和資產】招商局、中遠海運據報有意接手長和港口業務20%股權

相關文章：【長和旗下】3英國與Vodafone合併傳最快月內公布　長和長遠或退出？

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 李澤鉅 長江生命科技（00775）
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