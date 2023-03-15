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【電視廣播TVB】長期基金股東連續兩日趁高走貨　Dodge&Cox上周勁沽近9920萬股、累套1.2億

股市 17:26 2023/03/15

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【電視廣播TVB】長期基金股東連續兩日趁高走貨　Dodge&Cox上周勁沽近9920萬股、累套1.2億

TVB電視廣播 （00511） 上周股價異動，炒高至近4年高位，有長期股東趁機出貨，料兩日勁沽991.94萬股，套現達1.22億元。

聯交所周三（15日）再披露，TVB基金股東Dodge & Cox於3月10日以平均每股11.1812元，沽出391.33萬股TVB股份，涉資約4375萬元，持股比例由8.08%降至7.19%。

值得留意是，Dodge & Cox在3月9日以平均每股13.0498元，沽出600.61萬股TVB股份，套現約7838萬元，意味Dodge & Cox短短兩日脫手TVB近2.26%或9919萬股。

Dodge & Cox持股數目已降至3148.73萬股，以TVB周三收報9.8元計，其手上TVB持股價值約3.09億元。

Dodge&Cox於2008年起持TVB逾5%  曾歷50元以上高位

翻查年報，電視廣播最早於2008年年報披露Dodge&Cox持有公司逾5%股權。參考最近期的2021年年報資料，電視廣播指，Dodge&Cox持有公司4016.38萬股。

在其持股期間，電視廣播於2013年間股權曾達54元高位。

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編輯：麥德銘

港股 減持 基金 電視廣播（00511）
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